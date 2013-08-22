人行逆回购放量维稳资金面

《路透早报》--4月1日
--纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。三位联储官员都支持美联储缩减资产负债表，身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利称，美联储今年就可以开始缩表，较多数分析师预期的要早。杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储不是非常急于收紧政策。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。
8月22日 - * 公开市场逆回购放量，本周净投放增至720亿元
* 七天和14天逆回购利率均持平，意味央行利率调控水位确定
* 货币政策目标更关注防风险，中性偏谨慎基调未改
* 资金面紧平衡或延续，央行仅会提供必要扶助
* 下周到期的三年央票料仍将续做，续做比例或降
作者 边竞
路透上海8月22日 - 中国央行公开市场本周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。
市场人士指出，当前经济已现走稳迹象，货币政策目标更为关注如何防范金融风险，尽管未来一段时间资金面的不确定因素较多，政策放松的可能性也不大，而为保持流动性的基本稳定，央行会在资金收紧之时提供必要但有控制的扶助。
不过他们并认为，最近印度、印尼等亚洲新兴市场国家金融市场因资金外流担忧出现动荡，央行亦会紧密关注美联储退出量化宽松政策(QE)进程及其影响，一旦中国出现相关苗头，政策应会跟随调整。
“央行在中周期(三年左右)的角度，更为突出防范系统性金融风险的目标，这个目标的重要性显然超出了短期稳增长的重要性，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。
他谈到，央行为了维护系统性金融稳定，需要在中周期内让金融机构去杠杆，特别是去同业业务的杠杆。而目前银行间市场投资者的心态则是6月“钱荒”之后的后遗症，“大家像惊弓之鸟，但央行并没有体贴这种恐慌情绪，而维持了中性(的政策基调)，央行的中性在市场看来就是强硬或者收紧的态度。”
而本周7天和14天逆回购利率均走稳，为7月末重启逆回购以来首次双双持平。上周则是7天利率续跌，14天率先持稳。
北京一大型银行交易员表示，本周逆回购利率企稳表明央行对货币市场利率调控目标的确定，尽管14天逆回购利率较市场低很多，但货币市场的短暂偏离并不影响央行的阶段性目标。
他并指出，央行延续紧平衡政策，较高的逆回购利率则意味着央行的容忍度提高，而三年央票仍有可能到期续做，甚至不排除延续至9月，近期来看难以出现大的政策变动。
公开市场周四进行460亿元14天逆回购，中标利率持平于4.10%；周二则进行了360亿元七天期逆回购，中标利率亦持稳于上周的3.90%。
银行间市场七天和14天回购加权平均利率今日均较上日回落，其中14天回购最新报5.0555%，较上日下滑约35个基点(bp)。
中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。
本周公开市场为连续第四周净投放，上周为净投放475亿元。下周公开市场央票到期量(包括三年央票)为1,020亿元，逆回购到期量为640亿元，合计到期资金投放380亿元。
欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/nus52v)
**货币政策基调未现改变迹象**
虽然本周逆回购操作放量，但相对于近期收紧的流动性，不少市场人士还是认为增量不够，难以有效为市场“解渴”，而这或许正是央行认为合适的状态，即维护资金面不出现异常波动，但不会帮助资金重回宽裕，货币政策仍未传递出转向宽松的迹象。
谢亚轩认为，流动性实质性改善的必要条件是外汇占款回升，充分条件则是央行态度，但目前看这一充分条件不具备。
他谈到，央行目前给出的是比较强硬的中性货币政策的态度，集中在两个方面，一个是三年央票的续做，另一个体现在逆回购的招标利率，下降的速度比较慢，“央行可能认为传递给市场是比较中性的态度，但市场看来这是比较强硬的。”
不过对于近期外汇占款的变化，谢亚轩的预期则相对乐观，如果印尼和印度的市场动荡不蔓延，只是局部的、事件性的影响，8月外汇占款应会较7月回升，恢复到正增长，增长幅度或在500－1,000亿元之间。
北京一大型券商分析师则表示，接下来还要关注美联储(FED)后面的动作，QE到底缩量多少，如果这引发中国国内资金外流，比如最近印度和印尼的情况，央行可能在短期内作适度的对冲，保持资金面的稳定。
印度卢比兑美元周四贬破65，创纪录低位，延续新兴市场货币跌势，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录暗示最快可能下个月开始缩减刺激措施。
南京银行金融市场部研究员张兰亦认为，“央行应该还是会维持现状吧，三年央票续做的可能性还是比较大，逆回购也就还是这样做下去，一部分（流动性）三年央票把它锁住，一部分通过逆回购释放出来。”
央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行；之后又于7月30日重启逆回购操作，同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。
**关注下周到期的三年央票如何续做**
下周二(27日)公开市场又将有800亿元三年期央票到期，央行是否还将进行续做？如果续做，量价如何？都是市场关注的重点。
7月起央行已三次到期续做了三年期央票，续做比例分别为到期规模的69%、86%和88%，不过下周的三年央票到期恰逢月末，从稳定资金面的角度考虑，央行有可能考虑调低续做的比例。
上述北京的券商分析师表示，这次到期的量又比较大，可能续做的比例比上次下降，到50%左右，即便逆回购的利率不降低，只要续做央票的比例下来了，就对市场情绪有正面影响。“市场也有心理准备了，如果续的少一点呢，反而可能是利好了。”
张兰则预计，下周若三年央票续做，利率应该会持稳，“逆回购的利率都稳在这儿了，三年央票怎么会动呢，而且三年央票利率上面的政策信号应该不大，相对而言逆回购的利率导向会更明显。”
央行上周一续做755亿元人民币三年期央行票据，利率3.50%，大幅低于同期二级市场水平。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) --
逆回购 (周二) 360
(周四) 460
央票 （周一） --
（周四） --
央票到期 160
正回购到期 --
逆回购到期 260
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净投放 720(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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--纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。三位联储官员都支持美联储缩减资产负债表，身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利称，美联储今年就可以开始缩表，较多数分析师预期的要早。杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储不是非常急于收紧政策。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。
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路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。