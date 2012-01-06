中国央行逾10年来首次公开招标逆回购 春节前降准可能骤降

2011年11月30日在北京拍到的人民银行的大楼。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 央行暂停春节前央票发行,以缓解市场资金压力

* 逾10年来首次就逆回购操作进行公开招标,减弱降准预期

* 节前准备金率下调可能性骤降,但也无须等待太久

* 逆回购利率决定市场需求,对债市是短期利好

作者 曾菱

路透上海1月6日电---虑及春节前金融机构普遍流动性紧张,以及长假期间旺盛的提现需要,中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.

分析人士认为,比起降准举措,央行使用短期限的逆回购操作,来应对春节的临时性、结构性资金紧张更有针对性.不过,降准预期虽骤降,但因未来一段时间公开市场到期量稀少,预计央行不得已动用这一数量工具的时点仍不会太远.

一权威部门人士称,此举表示央行"有能力、有信心提供基础货币,保持银行体系流动性的平稳".他并指出,央行上次进行逆回购的公开招标系在2001年.

"央行这麽高调地公布定向逆回购的策略,显示出央行坚定地希望保持春节流动性的稳定,但是不希望轻易动用准备金(率),"广发银行货币市场主管陈晓荣称.

她认为,目前多数中小型金融机构流动性尚可,资金紧缺的主要是个别大型银行,对付这种结构性失衡的局面,根据机构需求的"定向"逆回购更加行之有效.

"逆回购更具有临时针对性,...央行可能想以此来抵消降准的压力,"华中一券商分析师亦指出.

中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.

**降准可能并未远去**

尽管市场认为央行已释放出不愿太快调低存准率的讯号,节前调降存准率的机率降低,但仍无法排除喜欢出其不意的央行再给市场惊喜的可能.

华东一银行交易员称,"市场上大家也基本都看在年後(降准),但是上次调准就比大家预期的来的早."他认为,此时断言年前央行不会下调存准率为时尚早.

中国央行此前曾於去年12月5日下调存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

此外,春节後公开市场到期量甚微,若外汇占款继续减少或增加较缓慢,则市场还将面临流动性困局,央行下调存准率的可能性仍然存在.

"(准备金率)不下也不行啊,(春节)後面那几周就10亿到期,"北京一券商交易员称.

据路透统计,截止当前,今年1、2月份公开市场的合计到期量仅为1,380亿元人民币,这与动辄过万亿的春节流通中现金需求相比,实在是微不足道.

一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿元.

**逆回购需求取决於利率**

世上没有免费的午餐,央行不会任由不知节制的金融机构予取予求,因此逆回购的需求还取决於其利率.

北京一国有大行交易员指出,本月公开市场到期量远远低於往年,外汇占款亦连续数月增量为负,资金"进口"受限;加上往年机构常规需备付的资金量,其预计春节前央行短期逆回购的操作量或可达到3,000-4,000亿元.

不过华南一券商分析师表示,逆回购量的多少,"这要看央行逆回购的利率了,像去年那麽高的话需求就不会那麽大了."

"你们忘了去年的春节了吗?(央行逆回购利率百分之)7点几放钱出来,"西南一小型银行交易员亦称.

而对於债市来说,此举则有望形成短期的支撑.

"(央行公告後)收益率下行比较明显,国债(收益率跌幅)大概2-3bp(基点),金融债5bp,信用债更多一些,"华东一银行交易员指出.

较之下调存准率,逆回购操作对市场流动性的注入更加短期化.北京另一国有银行交易员就表示,央行选择短期而不选长期货币政策工具,或说明其对流动性及通胀走势,还是有一定的保留意见.

中国央行行长周小川近日称,2012年物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期.[ID:nCN1314908](完)

(北京曹巍浩对本文亦有贡献)