潘功胜呼吁构建碳排总量控制及配额交易市场

路透北京/奥斯陆7月2日 - 中国人民银行副行长潘功胜周二指出，中国应实施温室气体排放控制并加快构建全国统一的碳交易市场，从而减少温室气体排放。

潘功胜在21世纪经济报导的一篇专栏文章中指出，中国应采取市场手段来降低二氧化碳排放，取代目前的行政手段。

他指出，“通过加快建立我国的市场化减排机制并借助适当的金融工具，不仅能有效确定碳资产价值，奠定以碳资产向金融机构融资的基础地位。”

作为世界第一大排放国，中国承诺到2020年将排放占国内生产总值(GDP)比重较2005年水平减少40-45%。

为实现这一目标，中国政府在七个省市进行碳市场试点，并计划到2020年建立全国性项目。

潘功胜指出目前的作法存在缺陷，比如地方政府通过做大甚至虚报国内生产总值(GDP)，既能在实际上减轻排放责任，又能满足其扩大投资发展经济的目的。

他还指出，由于碳排放空间转移的特殊性，加之排放企业跨区、跨行业转移的规避，局部市场往往并不成功。(完)

(编译 石冠兰 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。