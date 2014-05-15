中国央行座谈会可释放楼市刚需 稳定市场预期--汇金副董事长

路透北京5月15日 -中国中央汇金投资有限公司副董事长李剑阁周四表示，中国央行此前的专题座谈会可以释放房地产市场的刚性需求，稳定市场预期。

中国央行周一召开住房金融服务专题座谈会，要求银行合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。

“央行的座谈会要把现在被压抑的刚性需求快速释放出来，对今年确保7.5%的增长，保持国民经济的稳定和整个金融体系的稳定有很大好处。”李剑阁在科博会2014中国金融论坛上称。

他表示，如果房地产市场的预期遭到很大冲击，不仅给楼市本身带来非常严峻的形势，还会影响金融系统。

尽管中国二季度以来陆续祭出定向稳增长举措，但本周出炉的4月工业、投资和消费数据均明显放缓，尤其房地产投资及销售的走弱，预示房地产市场下行正在拖累中国经济增长。

而央行召开座谈会之后，中国最大银行工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三表示，将进一步提高个人住房贷款的审查审批效率，加快个人住房贷款审批。

李剑阁还认为，应该更多地释放改善性住房的需求，形成房地产市场的需求梯次，有利于搞活二手市场和租赁市场，给整个房地产业带来更好的形势。

他并称，房地产企业需要转型，涉足其他产业。

中国国有独资公司中央汇金代表国家对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务的，是中国目前最大的金融投资公司。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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