中国央行连八周净回笼但力度缩减

* 公开市场连续八周净回笼，规模续减至170亿

* 二季度将有数千亿元到期资金回流

* 但公开市场是否续回收流动性，需看资金价格

* 经济复苏基础还不牢固短期资金面料难明显收紧

路透北京4月11日 - 虽然受存款准备金补缴扰动，周初资金面较此前显紧，但并未动摇中国央行通过公开市场温和回收流动性的决心，但力度仍在续减。随着二季度将有逾七千亿元人民币到期资金回流，加之外部资金持续流入，央行是否会维持近期的回笼态势，更多还需观察资金价格的波动情况。

业内人士并表示，日本等主要发达经济体实施力度更强的量化宽松政策，资本流入压力不可小觑，不过中国经济内生增长动力不足复苏基础还不牢固，且通胀压力尚未触及政府调控底线，所以短期料难见货币政策明显收紧，实现货币环境的稳定仍是主旨。

“央行希望看到资金面平稳，备付合理，如果钱太多了，出不掉（资金）利率低，那就多回笼一些。”广发银行金融市场部债券交易员颜岩称。

北京一银行交易员表示，一般来说4、5月份机构有财税缴款的压力，资金面可能出现季节性的趋紧，从而令资金利率大幅波动，央行在进行公开市场操作时肯定要考虑到这个因素。

据税法，单季结束后的15日内，企业要预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

颜岩预计，因为当前资金面整体持续宽松，所以进行逆回购操作的可能比较小，可能到了5月末的时候受一些因素扰动，资金价格大幅波动，那么届时可能会暂停正回购，重启逆回购。

路透数据显示，截止今日操作后，二季度央票和正回购到期规模分别为4,480亿元和2,650亿元。

公告显示，中国人民银行今日将进行460亿元人民币的正回购操作，期限28天，中标利率持稳在上次的2.75%。路透据此测算，央行本周将净回笼170亿元，较上周的250亿元继续缩减。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(r.reuters.com/kem37t)

**二季度政策维稳概率大**

对于短期货币政策走向，广发证券固定收益首席分析师徐寒飞认为，从央行货币政策委员会一季度例会发送出的信息显示，与去年四季度相比，央行对目前经济形势略显悲观，而通胀短期平稳，为了维持货币环境的稳定，预计央行政策在二季度初收紧的步伐会较慢。

但他并提示，中期来看，由于央行确定的货币供应量预期目标偏低，如果经济增速能够在二季度环比回升，那么超预期收紧的概率及风险在增加。

央行行长周小川今年两会期间(全国人大和政协会议)明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。

“二季度利率和存款准备金率应该是大概保持稳定，主要是通过正、逆回购这些手段来调控流动性...公开市场操作比较灵活，对市场影响也相对小一些。”中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤称，市场流动性的变化主要观察外汇占款等因素，预计今年外汇占款的情况优于去年，但是不会像1月份那么强劲。

中国国家统计局将于15日(下周一)公布一季度国内生产总值(GDP)。路透综合20家机构预估中值显示，中国一季度经济增速料将加快至8%，这主要是受到出口和投资增长的带动，经济连续第二个季度出现回升。但工业和消费依然乏力，加上宏观经济先行指标PMI传递出的讯息，表明经济处在弱复苏态势。PRE-CN-MCE

中国央行今日甫公布数据显示，因基础设施建设等融资需求渐浮现，推动3月中国货币供应数据超预期季节性强升。不过分析人士认为二季度国内经济复苏态势会延续，但力度不会太强，所以政策稳意料难改。

中国2月金融机构外汇占款增加2,954.26亿元，自上月的历史最高水平环比回落57%,但近三千亿的水平仍为高位。此外3月末外汇储备余额为3.44万亿美元，首季增加近1，300亿美元。

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 460

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 150

正回购到期 440

逆回购到期 --

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净回笼 170

(完)

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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