央行各地区分行要求法人金融机构年初不得冲信贷规模

* 央行各地分行要求本地金融机构不得年初冲信贷规模--消息

* 上海地区金融机构一季度合意新增贷款得不超过去年全年的40%--消息

* 上海地区金融机构1月份合意新增贷款不得超过一季度的35%--消息

路透上海1月13日电---中资银行在每年首季度大规模投放贷款已成中国特色,业内人士推测今年1月的新增贷款或将超过1万亿元.对於银行业的放贷冲动,三位银行业消息人士周五对路透表示,央行要求各地法人金融机构做好信贷投放计划,防止年初冲规模.

"我们行不存在(年初冲贷款规模)这个问题,我们每年的额度都用不完,这个主要是针对那些大行的",华东一外资银行人士说.

其中,位於华东地区的央行上海总部要求,其辖区内一季度的合意新增贷款不超过去年全年的40%;而因1月份适逢元旦、春节,工作日较少,当月合意新增贷款不得超过一季度的35%.

所谓合意新增贷款,是指不用交纳差别存款准备金的适度新增贷款.

路透尝试联系央行上海总部,但尚未获得相关评论.

在宏观调控的背景下,中国对金融机构的信贷规模进行控制,使得银行特别是资源较广的大型中资银行在年末积累了大批待放贷项目,延至次年年初再大规模投放,从而造成每年一季度集中放贷的局面.

江浙地区的一家单列市的法人银行也表示,已收到类似的文件,内容与上海地区的金融机构相同,"目前市场有消息称1月新增贷款已过万亿,看来监管层还是想收一收".

中国金融机构2011年一季度新增人民币贷款2.6万亿元,是全年新增贷款量的34.8%,其中1月份新增贷款1.04万亿元,为一季度增量的40%.

另一家股份制商业银行人士则称,已接获上级通知,要求加大对中小企业的信贷投放力度,而新增贷款的规模与去年同期相当.

另据华中地区一央行分行人士透露,由於各地经济发展不同,央行给予各地区的合意新增贷款增幅将有一定比例的差异.

在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.(完)