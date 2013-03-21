中国央行连五周净回笼 收紧信号季末会否微调引关注

* 本周净回笼470亿元，节后已连五周维持回笼

* 季末因素可能导致流动性压力

* 央行收紧政策是否保持连贯性受关注

路透上海3月21日 - 中国央行本周公开市场回笼力度比上周继续略有放大，至此节后已连续五周净回笼。央行今年回归中性货币政策的调控目标，通过春节后重启正回购回收过宽流动性，给市场传达的收紧信号正继续保持。

市场人士指出，央行今年货币政策收紧的拐点已现，但力度并不强，目前是一个缓慢收紧的过程。临近月末季末，收紧的过程中间是否会微调，将取决于月底银行存款增长的力度多大等因素，目前还较难判断，但收紧政策保持连贯性的可能性较大。

“银行流动性还是支撑，净回笼估计还是会保持，是否会改为逆回购或者净投放，要看月末存款增长的情况。”广发银行金融市场部研究员颜岩表示。

上海一家券商的首席债券分析师则称，今年通胀的压力仍然较大，经济复苏的情况看来也没必要放松流动性，在央行货币政策保持连贯性的考虑下，甚至不排除3月季末因素淡化后，4月份收紧力度加大的可能性。

中国央行行长周小川此前明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

中国人民银行公开市场今日进行480亿元人民币正回购操作，期限28天，中标利率持稳在2.75%。路透据此测算，央行本周净回笼470亿元，较上周的440亿元稍增。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表,请点选(link.reuters.com/quv76t)

**流动性仍乐观**

央行春节后连续五周净回笼的资金已经超过万亿元,但银行间流动性仍然比较宽松,7天加权平均回购多数时间都保持在3.3%以下.

从影响市场流动性的现金回流,外汇占款,财政性存款投放,存款变动及公开市场操作等五因素模型来分析,3月份银行间仍然保持了正增长的流动性,或许可以部分解释这种宽松局面。

申银万国近期的利率策略周报认为,上述前四个因素对3月份流动性的影响大约分别为5,000亿;1,000-2,000亿;1,300亿;-4,000亿元,合计正面贡献流动性3,000至4,000亿元。

其中现金回流的5,000亿元，来自估算的一般春节期间提现的规模在8,000亿的水平，但从公布的2月M0数据来看，当月只回流了2,000亿左右，较有可能在3月份完成其余的回流。

而央行3月份公开市场操作虽然连续正回购，但在到期450亿的对冲影响下，截至本周当月的净回笼规模仅为510亿元，相抵后截至本周，本月银行间流动性仍可能为净增长。

如此或许就不难解释本周央行依然未改净回笼的态势。至于下周,25日将面临例行的存款准备金缴存以及银行间的存款激烈争夺,不过受访的多位中小银行交易员都表示“毫无压力”。

颜岩认为,观察央行是否会微调目前的收紧政策,或许不是下周,而是4月初的下下周,因月末增加的存款需要到下月5日补缴准备金,而且月初银行存款一般也会大量流失。

**货币政策连贯性是否保持**

以上述申万报告测算的话,3月份预期的存款增加规模在2万亿左右,锁定的流动性则在4,000亿水平.

不过值得注意的是,去年3月份,人民币存款增加的规模为2.95万亿元,若今年继续放量,对银行体系而言流动性的压力将更大.

且上述几个因素的实际影响,还可能与预期产生差异,因此央行在春节后启动正回购后连续五周的"强硬"收紧姿态,是否会在3月这个月末季末的时点时间,发生微调,也引发市场关注.

前述首席债券分析师认为,在几个因素的影响下,4月份银行间增加的流动性仍然会保持比较高的规模,如果央行希望货币政策收紧,则4月的收紧力度不排除会更大,比如每周正回购1,000亿左右,整个4月份回笼3,000亿到4,000亿的水平,以使银行间的超储率降到2%附近.

如此预期下,他认为央行似乎就没必要为了3月底的一个短期因素,而中途改变市场对资金面收紧的预期.

平安证券固定收益部分析师张俊杰也认为,目前房价上涨和通胀预期上升的压力都较大,另外2月底资金面当时同样非常紧张,但央行仍然保持了回笼操作,因此考虑央行改变收紧政策的可能性不大,"至多不做正回购吧"。

当然也有不同看法。颜岩就认为,"央行也没必要为了保持政策的连贯性而保持连贯,还是可以根据实际情况变化."

至于市场此前预期的重启央票或者其他货币政策调控工具，受访人士多数认为，央行有可能在未来启动央票，来替代正回购，但其他利率或者准备金率的工具，今年启用的可能性应该都不大。

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而今年春节后，央行再次重启正回购，并暂停了逆回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 390

(周四) 480

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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净回笼 470

(完)

(发稿 徐永； 审校 林高丽)

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