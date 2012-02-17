中国人行2011年底买进大量黄金--报导

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透2月16日电---金融时报周四援引世界黄金协会(WGC)高层人士的话报导称,中国人行在2011年最後几个月大举买进黄金,中国黄金进口量因此大增.
WGC投资部门主管Marcus Grubb表示,中国人行购金可以用来解释中国的黄金进口为何与WGC黄金消费需求预估之间存在很大差距.
"进口数据绝对有不一致的地方,"报导引述Grubb的话称."很明显,由此可知人行在购金."
"中期来看,我们很清楚拥有庞大外汇储备的中国人行和其他亚洲央行一直在增持黄金.这与前述情况相符,"Grubb对金融时报表示.
根据WGC,中国的黄金持有量在全球排第六.
金市观察家认为,中国一直在暗中增持黄金,以分散其外汇储备组合.
周四稍早WGC表示,按年度消费量计,中国可能超过印度成为全球最大的黄金消费国.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海/北京2月23日 - 人民币兑美元即期周四小幅波动微收升，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，尾盘汇价收复跌幅转而微收升；日内结售汇相对均衡，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京2月23日 - 为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会周四发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。