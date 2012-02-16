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中国财经 | 2012年 2月 16日 星期四 17:07 BJT

今年坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线--人行

路透北京2月16日电---中国央行周四表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.

刊登在央行网站的新闻稿并称,2012年人民银行金融稳定系统应继续深化大型商业银行改革,积极推进政策性金融机构改革.

此外,还要继续做好金融控股公司、产融结合和交叉性金融工具的监测分析,加强跨行业、跨市场风险监测.(完)

更多详情,请点选中国央行网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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