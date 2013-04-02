人行不会统一调整二套房贷 将根据各地调控目标分别制定--报载

路透上海4月2日 - 中国各地区公布房地产调控细则后，房贷政策如何调整很受关注。上海证券报周二引述权威人士指出，央行层面不会就各地分支机构上调二套房贷首付比例和利率做出统一的要求。

报导指出，央行各级行将根据当地政府部门的房地产调控目标，根据需要与商业银行进行协商，可以适当提高第二套房贷的首付比例和利率。

报导援引业内人士分析认为，这或许意味着各地未来二套房贷利率和首付政策调整幅度可能会出现差异。在现有二套房首付60%，利率1.1倍的基础上，各地对上调幅度将拥有较大的自主权，可能会出现首付比例和利率不同的情况。而二套房贷新政的出台时间，也将视各地情况有先有后。

北京、上海和重庆中国三大直辖市周六分别发布当地房地产调控细则，均强调对个人转让住房，将要依法严格按转让所得20％计征所得税；并严格执行二套房贷政策，严禁或暂停发放三套及以上的房贷。

对于房贷政策，三地政府通知均指出，根据房价调控目标和政策要求以及市场变化，将会适时调整第二套住房贷款的首付比例和贷款利率，但都没有公布调整的时间表。

而按照此前房地产调控"国五条"的规定，截止周一，全部35个城市均已公布2013年房价控制目标，且目标基本一致：即2013年房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。(完)

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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