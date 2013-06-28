人行官员称灵活的货币政策机制对应对流动性外部冲击非常重要

路透上海6月27日 - 中国人民银行研究局局长纪志宏周四表示，美国量化宽松的货币政策对于中国货币政策的自主性，带来一定的压力或限制了选择空间；而比较灵活的货币政策机制，在应对好流动性外部的冲击上，是非常重要的。

他在陆家嘴金融论坛上还提到，从危机后经验教训的吸取来看，还是要加强宏观审慎管理，加快利率、汇率、资本市场的改革，都会较大地提升这种抗冲击的能力。

美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克上周表示，如果美国经济改善符合预期，预计联储将在今年稍晚削减购债规模，并到2014年中期全面结束刺激计划。全球金融市场迅即作出激烈反应，出现连串抛售。

纪志宏指出，凡是汇率灵活程度比较高的经济体，凡是资本市场比较发达的，金融市场深度比较大的经济，内部程度深的经济体可能受到负面冲击越小，应对也会越容易，从这些角度来讲中国更重要的还是加快自身经济结构的调整，促进经济均衡地增长。

中国国务院此前常务会议和中国央行均表示，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好；优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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