人行官员称灵活的货币政策机制对应对流动性外部冲击非常重要

中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透上海6月27日 - 中国人民银行研究局局长纪志宏周四表示，美国量化宽松的货币政策对于中国货币政策的自主性，带来一定的压力或限制了选择空间；而比较灵活的货币政策机制，在应对好流动性外部的冲击上，是非常重要的。
他在陆家嘴金融论坛上还提到，从危机后经验教训的吸取来看，还是要加强宏观审慎管理，加快利率、汇率、资本市场的改革，都会较大地提升这种抗冲击的能力。
美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克上周表示，如果美国经济改善符合预期，预计联储将在今年稍晚削减购债规模，并到2014年中期全面结束刺激计划。全球金融市场迅即作出激烈反应，出现连串抛售。
纪志宏指出，凡是汇率灵活程度比较高的经济体，凡是资本市场比较发达的，金融市场深度比较大的经济，内部程度深的经济体可能受到负面冲击越小，应对也会越容易，从这些角度来讲中国更重要的还是加快自身经济结构的调整，促进经济均衡地增长。
中国国务院此前常务会议和中国央行均表示，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好；优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级。(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。