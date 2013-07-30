人行时隔半年重启逆回购维稳资金面 信号意义更明显

* 央行近半年来重启逆回购操作，操作量为170亿元

* 中标利率为4.4%，大幅高于此前的3.35%

* 今日央票到期850亿元，亦一定程度扶助流动性

* 央行此举维稳市场预期的信号意义大于实际

路透上海7月30日 - 中国央行公开市场近半年来重启逆回购操作。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。

不过，他们提到，由于操作量偏少，央行此举稳定市场预期的信号意义大于实际；而回购利率大幅扬升，这或表明继6月末“钱荒”后，二级市场资金利率有所抬升，央行一定程度对此有所认可，不过后续利率是否变化仍有待观察。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。而此前公开市场已连续五周空窗操作。

“有点意外，利率也有点超预期。”上海一交易员表示。他表示，虽然央行多次放风要维持稳定，外汇占款变化也需要投放资金，但是在这个点小量投放，时间点上比想像中早。

“170亿量几乎没用，这更是央行释放的信号，定位就是对目前的资金状况采取微调的措施。”广发银行高级交易员颜岩说。他个人觉得目前的资金状况没有逆回购的必要，因为下午3点后资金供给非常充足，所以或许是央行对未来外汇占款持续减少采取的措施。

央行最近一次逆回购操作是在2013年2月7日。据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。

北京一银行交易员也表示，“（央行）就是表态，以前通过做开盘表态，现在可能通过逆回购，更市场化，效率也更高。”

周二中国货币市场七天质押式回购利率最新报4.97%，较上日收盘利率5.12%有所回落，但是仍维持高位，而隔夜最新利率为3.60%，则低于上日收盘利率3.77%。

上周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 170

(周四) 待定

央票 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 850

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)

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