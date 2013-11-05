稳增长、去产能或令中国央行维持中性偏紧政策取向

* 继续实施稳健的货币政策，不松也不紧

* 重点是创造一个稳定的货币金融环境

* 物价存在上行压力，要稳定好通胀预期

* 经济或在较长时期经历一个降杠杆和去产能过程

* 运用多种工具促进市场利率平稳运行

作者 谢衡

路透北京11月5日 -中国央行最新发布的报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。

中国央行周二发布的三季度货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，坚持政策的稳定性和连续性，增强调控的针对性、协调性，适时适度预调微调。重点是创造一个稳定的货币金融环境，促使市场主体形成合理和稳定的预期，推动结构调整和转型升级。

“央行的报告与李克强总理的最新表态是基本吻合的，货币政策不紧也不松，实际上就是和中央政府定的大方向保持一致。”华创证券研究所副所长华中炜说。

中国总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，面对经济下行的压力，中国坚持不扩大赤字，既不放松也不收紧银根，根据形势变化，采取有效的、有针对性的措施，努力释放改革的巨大红利。

央行报告称，综合各方面情况看，未来一段时期中国经济将保持平稳向好、稳中有进的态势。当前经济运行中面临不少风险和挑战。以往依靠外需和地方政府主导高投资的增长模式面临转型，但新的强劲增长动力尚待形成，经济运行往往呈现脉冲式的小幅和反复波动特征。

“预计四季度到明年货币政策的基调都是稳中偏紧，不过在相当长的时间里都会是稳健的货币政策，”银河证券首席经济学家潘向东说，“重要的是要保持社会稳定的基础，确保就业不出现大的波动，年内准备金率和利率调整的可能性都很低，主要还是通过公开市场操作来调节。”

李克强就表示，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。之所以要稳增长说到底就是为了保就业。

央行称，将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，健全宏观审慎政策框架，加强流动性总闸门的调节作用，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长，“总体看，对下一阶段的价格形势不可盲目乐观，物价上行压力是存在的，要继续引导、稳定好通胀预期。”

一位基金公司资深货币政策研究人员认为，这说明物价上涨问题重回央行政策操作关注要点，“‘平稳适度’意味着不能多，‘流动性总阀门’意味着央行仍将坚持主要依靠控制资金面的手段。总的看来，下阶段货币政策操作力度应该是可紧不可松的态势。”

路透综合21家机构预测中值结果显示，中国10月通胀预计在食品价格拉动下有所升温，而随着中央推出的一系列稳增长举措逐渐发挥作用，宏观经济将延续上月的低位企稳态势，不会有太大波动。

**去产能要求偏紧的货币环境**

在稳增长的前提下，化解产能严重过剩是中国推进产业结构调整的重点所在。在这样的大环境下，中性偏紧就成为央行在未来相当长一段时间内，必然的货币政策取向。

“如果把去产能作为当前中国经济工作的重点任务的话，那基本上可以判断，在未来一到两年内，央行都只能保持一个中性偏紧的货币环境，这是一个必然的选择，不可能出现宽松的情况。因为一旦松，杠杆肯定就上去了，产能就去不下来。”华中炜说。

中国国家主席习近平日前就强调，要防止把发展简单化为增加生产总值(GDP)，将加快转变经济发展方式，重点在于优化产业结构、消化过剩产能。

央行报告称，在近几年较大幅度加杠杆后，经济可能将在较长时期内经历一个降杠杆和去产能的过程。房地产、地方政府性债务等问题比较突出，资源环境约束也明显加大。结构调整和转变发展方式的任务十分艰巨。

潘向东表示，监管层意在通过调整信贷投向，定向收紧银根的的方式，遏制过剩产业盲目扩张，引导相关产业兼并重组。

中国银监会主席尚福林此前亦要求，对产能严重过剩行业的新增产能项目，严禁提供任何形式的新增授信支持。对未取得合法手续、不能依法依规补办相关手续的建设项目，立即停止授信审批、贷款发放、贷款支用，不得通过理财产品等其他方式变相提供融资，并主动、妥善收回存量贷款，妥善做好债权保全工作。

中国国务院此前出台关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，表示要严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目，全面清理整顿建成违规产能，并坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。

央行报告表示，经济结构很大程度上决定金融结构，地方主导的高投资模式以及资源向房地产等领域集中，可能对其他经济主体特别是中小企业形成挤出，容易加剧融资难、融资贵问题，结构性问题也影响了总量政策发挥效果。

“现在肯定是要调整金融资源错配的过程，是一个逐步去杠杆的过程，但这个过程不会一蹴而就。”潘向东说。

**央行将采取各种手段调节流动性**

中国央行并表示，将合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具组合，管理和调节好银行体系流动性，加强与市场和公众沟通，稳定预期，促进市场利率平稳运行。

同时，引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。

“虽然整体上强调保持中性偏紧的货币环境，但在节点上，央行会采取各种手段来舒缓可能出现的极致的情况。”华中炜说。

上述基金公司研究人员表示，9月末金融机构超储率达到2.1%，在这种情况下资金面还是比较紧，可见当前市场机构对流动性的信心非常脆弱。

央行报告称，第三季度，为保持货币市场流动性合理适度，中国人民银行向符合宏观审慎要求的金融机构提供常备借贷便利，取得了较好的效果。通过续发行三年期央票冻结长期流动性，同时通过常备借贷便利和公开市场逆回购提供必要的短期流动性支持。

“两种操作相结合，既有利于在未来国际收支形势不确定的情况下保持流动性适中，也有利于维护货币市场的稳定。三季度以来，鉴于国际收支形势变化、外汇流入量增加，常备借贷便利适度有序减量操作，保持银行体系流动性平稳。”报告称。

报告显示，9月末，常备借贷便利余额3,860亿元人民币，比6月末下降300亿元。

四位消息人士此前透露，在中国人民银行举行的公开市场一级交易商会议上，央行官员表示，近期资金面紧张主要是由于财政收支管理节奏与市场预期略有偏差所造成，但这仅是短期因素，不会对四季度资金面构成重大影响。

该官员称，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

“更大程度发挥市场机制在金融资源配置中的基础性作用，进一步提高中央银行引导和调控市场利率的水平，强化价格型传导和调控机制。”央行报告称。（完）

(审校 张喜良)

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