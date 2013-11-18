人行：银行要做好基础资产池组建--新闻稿

路透北京11月18日 -中国央行周一表示，鼓励符合条件的银行业金融机构积极参与试点，银行业金融机构要认真准备，做好基础资产池组建工作，选择符合国家政策导向的贷款证券化。

刊登在央行网站上的新闻稿称，银行业金融机构应在证券化基础上将有效的信贷资源向经济发展的薄弱环节和重点领域倾斜，特别是用于小微企业、三农、棚户区改造和基础设施等建设。

央行并表示进一步扩大信贷资产证券化试点，是落实金融支持经济结构调整和转型升级决策部署的具体措施，也是发展多层次资本市场的改革举措，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金，更好支持实体经济发展。

国家开发银行周一在中国银行间债券市场发行了“2013年第一期开元铁路专项信贷资产支持证券”，总额为80亿元人民币。该期证券是8月28日国务院常务会议决定进一步扩大信贷资产证券化试点中首单信贷资产证券化产品，基础资产池为国家开发银行向中国铁路总公司发放的中期流动资金贷款。本次证券采用招标发行，认购倍数1.1倍，中标利率为5.6%。

“本期证券的发行有助于国家开发银行将盘活的信贷资源继续用于棚户区改造和国家重点项目。”央行新闻稿称。

中国农业发展银行高管此前表示，未来3年至5年该行可使用资产证券化规模将超过1,500亿元人民币。并称，已经获得人民银行批准下一轮试点额度200亿元。（完）

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(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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