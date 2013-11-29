人行就存款保险制度草案向银行征求意见--消息

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京/香港11月29日 -千呼万唤了20年的中国存款保险制度应很快显露“真容”。三位消息人士周五透露，中国央行此前已就存款保险制度草案向各商业银行征求意见。但是否应该采取统一的保险费率，各行仍存较大争议，目前尚无最终定论。
消息人士表示，周三央行金融稳定局召集各家银行就存款保险制度草案开了座谈会，会议由央行副行长刘士余主持。各行参会人员的级别均较高，多为副行长一级的高管参会。
“（存款保险是采取）统一还是差别费率的争议很大。”一位国有大行的有关人士称。
路透目前暂时无法联系到央行对上述消息予以置评。
中国央行行长周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，加快建立功能完善、权责统一、运作有效的存款保险制度，促进形成市场化的金融风险防范和处置机制。存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构，实行有限赔付和基于风险的差别费率机制，建立事前积累的基金。
“存款保险制度要具备必要的信息收集与核查、早期纠正及风险处置等基本职责，与现有金融稳定机制有机衔接，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定。”周小川表示。
中国央行副行长易纲此前称，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台存款保险制度。他认为，存款保险制度有三大要点，包括该制度是保护存款人权益的，绝大多数存款人都会在存款保险制度下受到保护；存款保险制度的出台将有利于中小企业；存款保险制度整个机制的设计是正向激励，使银行都愿意更加地谨慎，更加地遵纪守法。
路透此前报导，由央行牵头设计的存款保险制度方案为：先设立一个存款保险基金，账户设在央行，待运作成熟后再独立出来形成存款保险公司。资金主要来源于各家银行上缴的保费。存款保险为强制保险，所有的银行都必须参保。（完）
(发稿 路透中文部)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。
路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。