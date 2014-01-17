人行要求银行保持资产负债总量合理 扩大资产证券化试点（更新版）

* 今年将继续引导金融机构加强自身流动性管理

* 引导商业银行推动信贷存量周转和结构优化

* 推进扩大信贷资产证券化试点

* 继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用

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路透香港/北京1月17日 -中国央行货币政策司司长张晓慧称，今年将继续引导金融机构加强自身流动性管理，保持资产负债总量合理和期限结构优化，并将引导商业银行推动信贷存量周转和结构优化，推进扩大信贷资产证券化试点。

张晓慧在最新一期《中国金融》杂志撰文称，央行下一阶段货币政策的重点是继续加强流动性管理，完善宏观审慎政策框架，盘活信贷存量、优化增量，并将加快推进利率市场化改革及完善人民币汇率市场化形成机制。

“在金融创新快速发展的背景下，需要更多依靠流动性闸门的调控和引导作用。” 张晓慧称。

张晓慧表示，是继续加强流动性管理，保持合理的流动性水平。根据形势变化，灵活运用各种流动性管理工具并完善工具体系，适当调节流动性水平，保持货币信贷及社会融资规模合理增长。

张晓慧指出，随着市场化程度加深和金融创新加快，金融活动和金融产品更加复杂，传统数量型调控的有效性受到影响，需要不断完善宏观调控的体制机制。

再一方面，全球化背景下政策溢出效应明显，随着中国融入世界经济的程度不断加深，外部经济政策的外溢影响日益显着，同时国际上对中国经济政策的关注也在上升。在此背景下，传统政策工具运用受到的制约增多，需要权衡把握的因素更加复杂。这些都要求进一步提高调控的自主性和有效性。

“实施数量、价格与宏观审慎政策相结合的调控模式，也是符合我国国情的现实选择。”她称。

同时，要继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用，并引导金融机构将更多信贷资源配置到薄弱环节和国家重点建设领域。研究探索将更多金融活动纳入宏观审慎政策框架。

伴随美国QE(量化宽松政策)的逐步退出，加之中国争取实现国际收支平衡的大趋势，分析师普遍认为，2014年的外汇占款将较去年有明显回落，市场流动性预期仍不乐观。总体而言今年外汇占款仍是释放流动性的主导因素，而央行操作也将盯着外汇占款行事。

**扩大信贷资产证券化试点**

对于金融领域如何“盘活存量、优化增量”，张晓慧强调，要引导商业银行重视存量信贷管理继续发展直接融资，扩大信贷资产证券化试点。将直接融资和资产证券化“节省”的信贷资源优先用于支持小微等薄弱环节和国家重点支持领域。

“要严格控制对‘两高一剩’行业的贷款，促进产能过剩矛盾化解。”她称。

在谈到推进利率市场化改革时，张晓慧表示，要继续推进同业存单发行和交易，要探索发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围。

并继续培育上海银行间同业拆借利率（Shibor）和贷款基础利率（LPR），建设较为完善的市场利率体系。建立健全中央银行的利率调控框架，强化价格型调控和传导机制。

近年来，中国的利率市场化改革稳步推进并取得重要进展，货币市场利率、债券市场利率、外币存贷款利率先后实现市场化，人民币贷款利率管制也全面放开，目前仅保留对人民币存款利率的上限管理，市场机制在利率形成中的作用显着增强。

张晓慧并称，央行要完善人民币汇率市场化形成机制，下一步要加大市场决定汇率的力度，提高国内国外两种资源的配置效率，促进国际收支平衡。增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

此外，要进一步发展外汇市场，更好地满足企业和居民的避险需求。（完）

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