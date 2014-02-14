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中国财经 | 2014年 2月 14日 星期五 09:11 BJT

德意志银行马骏将任中国人民银行研究局首席经济学家--报载

路透上海2月14日 -第一财经日报周五报道，德意志银行大中华区首席经济学家马骏，将出任中国人民银行研究局首席经济学家。与内部提拔干部不同，马骏将成为中国央行近年来为数不多的外聘人才之一。

报导称中国央行对此事不予评论。央行研究局目前由央行副行长潘功胜主管，纪志宏任局长。

该局职责是围绕货币政策决策，对经济增长及运行进行分析与预测；研究金融法律、法规、制度，跟踪了解其执行情况；跟踪研究我国产业政策和工业、农业、财税、外贸等部门经济动态以及货币信贷、利率、汇率、金融市场等重大政策的执行情况，并提出建议。

马骏曾就职于世界银行和国际货币基金组织，任经济学家和高级经济学家，为包括中国在内的许多国家提供经济政策研究和咨询。1988年至1990年间，马骏为国务院发展研究中心研究人员。（完）

(发稿 徐永 审校 黄凯)

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