人行称今年要加快推进人民币资本项目可兑换

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京2月19日 -中国人民银行周三称，2014年要继续扩大人民币跨境使用，完善相关政策，加快推进人民币资本项目可兑换，转变跨境资本流动管理方式。
刊登在央行网站的新闻稿称，2014年中国央行将逐步完善人民币汇率形成机制，有序扩大汇率浮动区间。
央行并将稳步拓展双边货币合作，畅通互换资金动用渠道，进一步发挥货币政策委员会咨询议事职能，多层次和角度听取各方观点。
2014年跨境人民币业务暨有关监测分析工作会议于2月17至18日召开。央行认为，2013年，跨境人民币业务继续扩大，货币合作进一步拓展，人民币资本项目可兑换稳步推进，人民币汇率形成机制逐步完善，货币政策监测分析有序开展。（完）
参看详情，请点击中国央行网站 here
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。