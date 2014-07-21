人行：清迈倡议多边化协议资金规模翻倍至2400亿美元

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京7月19日 - 中国央行周五晚间表示，清迈倡议多边化协议修订稿正式生效，此次修订主要内容包括将清迈倡议多边化资金规模从1,200亿美元翻倍至2,400亿美元。
同时，还将新建预防性贷款工具；且将与国际货币基金组织贷款规划的脱钩比例从20%提高到30%。
刊登在中国央行网站的新闻稿显示，此次修订将强化区域金融安全网，提高成员应对潜在的或实际的国际收支，和短期流动性困难的能力。
清迈倡议多边化是在原有清迈倡议双边货币互换机制基础上，建立的由东盟与中日韩（10+3）全体成员共同参与的多边货币互换机制。清迈倡议多边化协议于2010年3月24日生效。(完)
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(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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