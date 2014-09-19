人行：推进利率市场化和人民币汇率改革 支持外贸稳定发展

路透北京9月19日 - 中国人民银行新闻发言人强调，在金融支持外贸稳定发展的问题上，要稳步推进金融改革创新，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融资源配置效率。

中国金融时报周五引述该发言人表示，支持外贸的发展，还需进一步推进人民币跨境使用，支持人民币在跨境贸易和投融资中的使用，拓宽人民币流出和回流渠道。

“健全市场利率定价自律机制，提高金融机构自主定价能力。继续推进同业存单发行和交易，探索发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围。”该发言人称。

其并指出，要降低准入门槛，健全外贸企业金融服务体系，为客户开发从资金融通、风险规避到财务管理、资产保值等一揽子金融产品。

同时，适当放宽抵押资产的范围，积极创新应收账款、仓单、商标权、专利权质押、林权质押等各种抵押方式。

国务院4月底常务会议曾强调，外贸发展对稳增长、保就业至关重要，将部署有关工作支持外贸稳定增长和优化结构。

中国央行随后在6月发布了支持外贸稳定增长的多项举措，包括进一步拓宽企业融资渠道，积极发展融资租赁，简化跨境贸易和投资人民币结算业务流程等。

汇率方面，上述央行发言人强调，要加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

同时，加快发展外汇市场，坚持金融服务实体经济的原则，为基于实需原则的进出口企业提供汇率风险管理服务；扩展人民币跨境使用方式，完善人民币跨境清算体系，提供人民币跨境使用便利化程度，并加强风险管理。

中国海关此前数据显示，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%，贸易顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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