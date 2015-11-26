分析：资金面无忧中国央行淡静以对 经济弱势货币宽松基调难改

作者 侯向明

路透北京11月26日 - 中国新股IPO重启之际，银行间资金波澜不惊，中国央行本周公开市场操作规模再次完全对冲到期量。分析人士认为，目前资金面偏松，IPO资金冻结料也难有太大影响，央行操作以稳为主；而相对于操作量来说，更应该关注资金的价格。

他们并称，经济前景悲观情绪难去，虽面临美联储12月大概率加息，但国内数据低迷，货币宽松趋势将得以维持；年内降息可能性不高，而降准机率或要看最新外汇占款数据，仍存不确定。

“虽然这轮IPO还按旧规则，但从二级市场的资金面上没有看到很明显的影响，所以央行操作还是维持稳定，可能在货币当局眼中，现在并未出现需要特别处理的情况。”招商银行金融市场部高级分析师万钊说。

上海一私募人士亦表示，近期来自人民币汇率方面的压力有所降低，资金也未出现明显变化，而且新股申购在下周，本周零投放无碍宽松局面。

“看看下周一会不会用（其他操作工具）有一个投放吧，后面公开市场方面估计还是会是一个抵消的操作。”该要求匿名的人士称。

本周中国央行公开市场在周二和周四分别进行了100亿元和200亿元的七天期逆回购操作，规模与上周同期相同，完全对冲到期量，利率则继续稳定在2.25%。据路透统计，公开市场本周共有300亿元逆回购到期，其中周二到期100亿元，周四到期200亿元；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

兴业经济研究咨询公司固收分析师郭草敏则指出，在存款利率上限完全放开后，更多的应该关注资金价格的变化，而量的变化在很大程度上只是为了满足流动性适度宽松的基调。

“央行可能会通过量的变化来调节市场预期，但我们看到价格（利率）一直是不变的，所以这种100亿或200亿的规模对市场不会有太大影响，可能现在大家也都比较淡定了。”他说，“经济不好的时候价格首先要调下来，然后量也要跟上。”

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这10家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

**年内进一步宽松政策选择**

虽然今年以来经过了一系列的降准降息，且财政支出步伐也在不断加快，货币供应量（M2）增速亦保持高位，但不论投资还是工业增速却一再下滑，经济企稳信号仍然不明。分析人士认为，虽然整体货币宽松的环境不会改变，但在美联储可能加息之际，中国降息空间缩窄，而降准或仍需看最新的外占数据。

主要追踪第二产业的国信证券高频宏观扩散指数显示，截止11月20日的一周，该指数大幅下滑，构建指标的六个分项中，环渤海动力煤价格、耗煤量、水泥价格、废钢价格、南华工业品指数均有所下降，这也间接反应出中国经济仍在不断恶化。

万钊表示，年内降息可能性不大，而降准与否或取决于11月外汇占款数据，因为这月以来人民币小幅走贬，当月外占可能有所下降。

“除了外汇占款下降的规模，可能还要看银行超额准备金情况，应该说（年内）还有降准的可能性。”他称。

中国10月金融机构外汇占款增加129亿元人民币，扭转此前连续四个月减少势头。当月央行口径外汇占款也走出八连降，增加533.37亿元。

不过前述私募人士则认为，年内降准降息的可能性都不大，因为央行在三季度货币政策报告中提到不过度放松，所以预计并不会出台大规模宽松举措，应该主要会通过公开市场操作等方式进行微调。

他并指出，暂时是没有进一步宽松的必要，因为市场上钱还是挺多的；而且美联储12月加息的可能性在上升，如果大幅放松的话，对人民币还是会有一个冲击。

“目前经济正处在青黄不接的状态，应该还没到底部，但（下滑）速度是在放缓的，可能上头也会容忍这种情况，只要不出现系统性风险。”该人士并称。

中国央行三季度货币政策报告称，在经济结构调整的大背景下，宏观政策既要密切关注形势发展变化，加强预调微调，防止结构调整过程中出现总需求的过快下滑，又要注意保持定力，避免过度放水，固化甚至加剧结构性矛盾。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前10个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,463.37亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） 200

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 100

（周四） 200

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净投放 0 (完)