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中国财经 | 2014年 10月 6日 星期一 10:19 BJT

人行声明：继续实施稳健货币政策 维持信贷和社会融资合理增长

路透北京10月5日 - 中国人民银行周日表示，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长。

央行在货币政策委员会2014年第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，并一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

会议认为，当前中国经济运行仍处在合理区间。

今年中国经济增长动能出现放缓迹象，决策者推出了一系列刺激政策。(完)

(编译 李春喜; 审校 张明钧)

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