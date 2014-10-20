市场热谈：人行以3.5%利率再向银行发SLF 降融资成本煞费苦心

作者 谢衡

路透北京10月20日 - 继上月向国有银行发放人民币常备借贷便利工具（SLF）之后，中国央行一碗水端平，再以同样方式向多家股份制银行注入流动性，并且给出了更为优惠的利率价格，以助银行降低融资成本。

数位消息人士向路透表示，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。

“股份制银行本来吸收存款的能力就弱于国有大行，在放贷能力方面就有更多的约束。央行以更低的成本向股份制银行释放流动性，也是为了促进股份制银行能够更积极的向实体经济，特别是中小企业放贷。” 国信证券首席宏观分析师钟正生说。

路透上周五援引四位业内消息人士称，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，共计金额约2,000亿元左右，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。

9月中旬时市场传闻央行通过SLF向五大国有商业银行投放了5,000亿元流动性，中国建设银行董事长稍后接受新华社专访时予以证实。

业内人士认为，近期正回购利率的节节下调，亦令央行随之降低了此次SLF的利率水平。

“相对之前，由于回购市场的利率再次下降，所以SLF的利率也要低一些。实体经济较弱，从总体上看，融资需求的下降会带动利率下行，而央行引导无风险利率下行也是助推利率下降的速度。” 浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳说。

中国银行间资金市场周一主要回购利率CNREPO=CFXS跌势不改。交易员表示，资金面宽松局面依旧，而股份制银行通过SLF获得流动性支持的消息亦令市场预期更为乐观，场内短期资金供给愈发充裕。

中国央行公开市场上周四进行200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳在3.40%，而该利率上周二在时隔不到一个月内再度下调，亦是年内第三降。公开市场本周资金回笼量与到期量持平。

国信证券最新发布的报告表示，考虑到“水漫金山”式的货币宽松并无益于当前企业融资难和融资贵的解决，“需求弱一点，微刺激多一点”仍将是当前央行货币政策调控的基调。就此次下调正回购利率和扩大SLF规模而言，两者均具有将央行的流动性注入与商行信贷投放更紧密地联系在一起的特征，因此也更加契合当前的政策调控思路。

**降融资成本能否见效？**

央行此次针对股份制银行的放水，对降低实体经济、特别是中小企的融资成本是否会有明显成效，市场各方的预期有明显差异。

“对降低实体经济的融资成本还是有影响的，你没看现在市场上大家都开始抢债券了吗？央行的这种做法是先把负债端的价格打下去，逐步用价格更低的资金替代之前的高收益率产品，然后再传导到银行资产端的价格。”上述国有银行资金部资深人士说。

中金公司此前发布的报告表示，9月以来央行货币政策放松措施在银行间市场传导顺畅并部分传导至实体经济。企业债收益率9月以来明显下降，大企业和城投公司融资成本降低。

而钟正生则认为，央行此次向SLF操作仍是信号意义大于实质作用。“央行这次操作的量级，不足以真正影响股份制银行目前的放贷行为。“

中金报告亦显示，近来中小企业融资成本仍然较高，以票据直贴利率为代表的中小企业融资成本尚未明显下降，影子银行利率仍高位徘徊，可能反映的是应内需疲弱回款放缓，导致的中小企业资金偏紧。

中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。

**降不降息，这是一个问题**

央行正在通过多种货币政策工具，引导银行间市场利率下行，这是显而易见的事实。但央行是否更应该直截了当的降息，分析人士则再次各执一词。

“我认为年内完全没有降息的必要，央行已经采取了这么多定向刺激的政策，发挥作用需要一段时间的等待和观察。而且目前已经看到了经济企稳的迹象，就算要有进一步的动作，也要等到第四季度的数据出来以后再看。”钟正生说。

受稳外贸政策和外部需求增强提振，中国9月出口增速创下19个月新高，高于市场预期；进口增速亦意外反弹，终结此前连续两个月负增长态势并录得七个月最高增速。

但因去年同期基数较高，中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅创下56个月低点。工业领域产能过剩压力，亦令当月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比跌幅扩大。中国将于本周二公布三季度GDP等宏观经济数据。

中国建设银行金融市场部的张涛就认为今年4月份以来，虽然央行采取了多项以定向为特点的微调控，但是如果“通缩”已经被确认的话，那么全面降息应该进入后期政策储备中，千万不要陷入为了规避“搞大规模刺激”的质疑，而忽视基本的经济运行和逆周期干预的基本原理。

“央行几次SLF的操作，既有量的释放，也有价格下行的引导，因此降准降息已经实质在做了，没有必要关注是否降息的这个形式。”曹阳说。（完）

(审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。