中国央行：目前银行体系流动性总体充裕（更新版）

(新增分析师评论和背景)

路透北京11月21日 - 面对近日中国银行间市场资金面再度吃紧，中国央行周五下午及时喊话安抚市场，称目前中国银行体系流动性总体充裕，需要时将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。

而分析人士普遍认为，今年四季度新增外汇占款预计将持续减弱，而临近年底财政资金投放力度也不强，基础货币供应缺口仍然存在，所以未来央行继续向市场放水将不可避免。

中国央行发布的微博表示，受多只新股即将密集发行等因素影响，市场短期资金供求和货币市场利率有所波动。

“央行此时表态，是‘不战而屈人之兵’。”国信证券首席宏观分析师钟正生说。

钟正生认为，央行的表态打消了市场恐慌心理的自我叠加之后，资金面的短期扰动就可以更快跨越。

民生证券宏观研究员李奇霖亦表示，央行表态主要是要稳定预期。金融机构要配置长期资产，需要有一个平稳的资金面。如果资金面突然变化，会影响机构加杠杆的意愿。

“去年央行希望金融机构去杠杆；而今年实体经济不景气，央行希望金融机构加杠杆，因此央行会保持资金面平稳，并让预期保持平稳，这样才能刺激银行加杠杆，降低实体经济融资成本。”李奇霖说。

中国银行间市场周四流动性紧势午后进一步加剧，导致前台交易延时半小时，至17:00方才结束，因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口。周五早盘回购利率除隔夜外，多扩大涨幅，其中14天品种涨近30bp(基点)。

中国国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

**央行操作不透明令市场心生疑虑**

中国今年经济下行压力加大，货币政策的目的是防范系统性风险，因此市场并不担心货币政策会收紧。但今年以来，央行对各种货币政策工具的操作都很不透明，令市场无法有效传导央行意图。

“目前各类创新工具的一个重要特点是不透明，导致市场天天疑神疑鬼。”海通证券宏观债券首席分析师姜超说。

浦发银行高级宏观分析师曹阳亦表示，其实整体流动性不缺，只是近期在IPO等因素影响下，市场有些疑虑，干扰了货币市场的运作，机构融出意愿降低。

而李奇霖认为，央行周四在公开市场操作中并没有意识到资金面的严重性，也使金融机构产生了误会。

在国库现金到期的对冲下，央行公开市场本周小幅净投放对资金面驰援极其有限，场内14天以内期限品种仍旧供不应求，加点拆借机构不在少数。

中国A股第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（11月25日），当日冻结资金量约9,150亿元。

“未来，央行还是会有总量上的对冲，仍会采取挤牙膏的方式放水。”银河证券固定收益分析师黄斌辉说。（完）

(发稿 谢衡/李贺; 审校 林高丽)

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