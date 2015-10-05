中国将加大市场决定汇率力度 增强汇率双向浮动弹性--人行行长助理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月5日 - 中国央行行长助理张晓慧近日撰文表示，下一阶段央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，保持中性适度的货币条件。
当前人民币汇率不存在长期贬值的基础，央行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。
其刊登在《中国金融》杂志的署名文章称，央行将密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。根据形势发展变化，继续探索和完善宏观审慎管理的机制和手段，进一步扩大金融机构的自我约束。
文章指出，央行将进一步推进金融改革，完善调控体系，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，改善融资结构和信贷结构，提高金融服务实体经济的能力。综合运用多种货币政策工具，优化政策组合，保持适度流动性，引导货币市场利率平稳运行，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。
央行还将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，健全市场利率定价自律机制，提高金融机构自主定价能力。完善市场利率体系，健全央行利率调控框架，疏通传导渠道，增强货币市场短期利率向中长端利率的传导，完善预期管理，推动金融调控从数量型为主向价格型为主逐步转变，就未来构建利率走廊和政策利率机制进行探索。
另外，央行将坚持金融服务实体经济的本质要求，落实好“定向降准”的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款、再贴现和抵押补充贷款政策的作用，继续优化流动性的投向和结构，盘活存量、优化增量，支持经济结构调整和转型升级。多措并举，标本兼治，继续着力降低社会融资成本。
文章并称，央行将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期。采取综合措施维护金融稳定，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。引导金融机构稳健经营，督促金融机构加强内部控制，提高防控风险的能力和水平。
文章提出，央行今后将不断完善金融市场体系，深化金融机构改革，通过增加供给和竞争改善金融服务。切实发挥好金融市场在稳定经济增长、推动经济结构调整和转型升级、深化改革开放和防范金融风险方面的作用。
此外，央行要进一步加强和改善货币政策与财政政策、金融监管等的协调配合，更充分地发挥财政政策在经济结构调整和改善供给端中的作用，构建宏观审慎管理和微观审慎监管有效协调的体制机制，强化央行的宏观审慎管理职能。（完）
(发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。