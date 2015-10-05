中国将加大市场决定汇率力度 增强汇率双向浮动弹性--人行行长助理

路透北京10月5日 - 中国央行行长助理张晓慧近日撰文表示，下一阶段央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，保持中性适度的货币条件。

当前人民币汇率不存在长期贬值的基础，央行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

其刊登在《中国金融》杂志的署名文章称，央行将密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。根据形势发展变化，继续探索和完善宏观审慎管理的机制和手段，进一步扩大金融机构的自我约束。

文章指出，央行将进一步推进金融改革，完善调控体系，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，改善融资结构和信贷结构，提高金融服务实体经济的能力。综合运用多种货币政策工具，优化政策组合，保持适度流动性，引导货币市场利率平稳运行，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

央行还将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，健全市场利率定价自律机制，提高金融机构自主定价能力。完善市场利率体系，健全央行利率调控框架，疏通传导渠道，增强货币市场短期利率向中长端利率的传导，完善预期管理，推动金融调控从数量型为主向价格型为主逐步转变，就未来构建利率走廊和政策利率机制进行探索。

另外，央行将坚持金融服务实体经济的本质要求，落实好“定向降准”的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款、再贴现和抵押补充贷款政策的作用，继续优化流动性的投向和结构，盘活存量、优化增量，支持经济结构调整和转型升级。多措并举，标本兼治，继续着力降低社会融资成本。

文章并称，央行将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期。采取综合措施维护金融稳定，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。引导金融机构稳健经营，督促金融机构加强内部控制，提高防控风险的能力和水平。

文章提出，央行今后将不断完善金融市场体系，深化金融机构改革，通过增加供给和竞争改善金融服务。切实发挥好金融市场在稳定经济增长、推动经济结构调整和转型升级、深化改革开放和防范金融风险方面的作用。

此外，央行要进一步加强和改善货币政策与财政政策、金融监管等的协调配合，更充分地发挥财政政策在经济结构调整和改善供给端中的作用，构建宏观审慎管理和微观审慎监管有效协调的体制机制，强化央行的宏观审慎管理职能。（完）