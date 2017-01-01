马骏称金融机构大额交易报告不影响正常外汇业务办理

路透北京1月1日 - 针对央行最新发布的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，中国央行研究局首席经济学家马骏表示，新管理办法对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。

他周六晚间接受新华社采访时表示，新管理办法旨在进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。

“金融机构按规定报送大额交易报告，不会对企业开展经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产生影响。”马骏称。

他指出，所谓大额交易报告，是指金融机构按照规定的标准及程序，将达到一定金额以上的交易信息，在规定时限内报告反洗钱主管部门。反洗钱主管部门接收大额交易报告的主要目的是开展反洗钱资金监测分析，不是“行政审批”或者“行政许可”，因此也就谈不上所谓的“管制”。

企业和个人开展相应的资金收付、转账等业务，大额交易的报告义务是由银行等金融机构来执行的。企业和个人无需额外履行报告手续，实际办理业务过程中几乎感受不到新的管理办法中相关规定的要求。

马骏补充称，加强对大额现金交易的监测，是与国际反洗钱工作的趋势相一致的，也与2016年G20领导人杭州峰会关于加强反洗钱与反恐怖融资工作的原则要求一致。

“新管理办法将大额现金交易的人民币报告标准从现行的20万元调整为5万元，主要目的是为了加强防范利用大额现金交易从事腐败、偷逃税、逃避外汇管理等违法活动的风险。”他说道。

他进一步指出，据了解，美国、加拿大和澳大利亚等主要国家的大额现金交易报告起点均为1万美元（或等值外币），而且这些国家的监管部门为打击特定领域的违法犯罪活动，依据法律授权还可以进一步下调现金交易报告标准。

中国央行周五发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度，显示中国正在收紧境内和跨境资金交易监管的缰绳。（完）