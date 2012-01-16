社会融资总量促进调控向市场化方向转变--央行官员

路透北京1月16日电---中国央行调查统计司司长盛松成周一撰文称,社会融资规模作为货币政策的中间变量,是中国金融宏观调控的有益探索和创新,促进了金融宏观调控向市场化方向转变.

盛松成在金融时报上表示,中国目前已经形成了基准利率和市场利率并存的利率体系,同时初步实现了数量调控和价格调控相结合.而社会融资规模符合利率市场化调控方向.

"社会融资总量将数量调控和价格调控结合起来,将进一步促进金融宏观调控向市场化方向转变,进一步推进利率市场化."盛松成称.

2011年初, 中国总理温家宝首次明确提到"社会融资规模",取代了以往常见的"货币信贷"的重要地位,显示未来在货币政策决策中,将减少对信贷数据的过度依赖,向综合运用市场化的调控手段转变.

盛松成还补充道,统计社会融资规模的目的,不是为了取代货币供应量,而是二者相互补充,互相弥补,共同反映货币政策的实施效果.

**该指标利於金融对实体经济的支持**

盛松成认为,编制社会融资规模指标对於促进金融支持实体经济具有重要意义.

他认为,中国特定的货币政策传导决定了需同时关注社会融资规模.因中国的货币政策对实体经济的影响很大程度上是通过信用渠道实现的,所以仅仅关注货币是不够的,还需要同时关注社会融资规模.

其次中国具有计划和政府色彩较浓的经济传统.政府对主要生产要素和基础原材料拥有支配和定价的权利.而社会融资规模从资金供给的角度进行统计,也可以分类计算诸如"三农"贷款、中小企业贷款、教育贷款、政府融资平台贷款等内容,能够从供给方反映金融对实体经济的支持.

此外,中国经济结构差异显着.社会融资规模则可以从多个角度进行分类统计,比如分地区、分行业、分部门、分来源等等.

盛松成认为,重视社会融资规模指标,有利於从供给方加强金融对实体经济的支持力度,有利於避免重蹈西方国家片面强调需求管理而忽视产出和供给因素的覆辙.

此前,央行行长周小川表示,2012年继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,要保持社会融资总规模合理增长,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度.