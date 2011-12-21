中国继续实施稳健货币政策 保持社会融资合理增长

沪深证交所周三两融余额增加29.2亿元 连四日回升
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周三收涨0.44%。沪深证交所融资融券余额当日增加29.2亿元人民币，连续第四日回升；两市两融余额为8,810.6亿元。
路透北京12月21日电---中国央行周三表示,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性.
央行行长周小川在该行学习中央经济工作会议的专题会议上强调,要综合运用多种货币政策工具,着力引导和促进信贷结构优化,保持社会融资总规模合理增长.
同时,稳步推进利率市场化改革,进一步完善人民币汇率形成机制,加强和改进外汇管理.
本月召开的中国中央经济工作会议宣布,明年将采取积极财政搭配稳健货币政策,"稳中求进"是总基调,在稳增长的同时也要控物价,防止价格走势出现反弹.具体而言,则是要扩大内需,保持出口平稳增长,坚持楼市调控不动摇,并保持人民币汇率基本稳定等等.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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