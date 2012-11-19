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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 14:48 BJT

周小川：经济转轨易造成过热 货币政策需始终强调防通胀

中国人民银行行长周小川称,中国经济处於转轨过程中,经济过热倾向往往多於通缩倾向,货币政策需要始终强调防范通胀. "中国处於向市场经济转轨过程中,财务'软约束'现象依然存在,尤其是各地方举债、上项目动力都很强."周小川说.

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