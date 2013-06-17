中国央行官员重申推动个人人民币跨境业务

路透上海6月17日 - 中国央行官员再次重申推动个人人民币跨境业务。央行货币政策委员会秘书长、货币政策二司司长邢毓静表示，推动个人人民币跨境业务是央行今年的工作重点之一，不仅仅促进个人在贸易层面的便利化，还包括投资的便利化。

上海证券报周一引述其发言表示，2009年7月，企业开始试点跨境贸易人民币结算，目前已扩展到全国。今年年初，浙江省义乌市开始试点个人跨境贸易人民币结算，如果风险可控，将进一步推动。

而在投资层面，她表示将在此前合格境内机构投资者(QDII)试点的基础上，在合适的时机将推动个人合格投资者境外投资的试点。

不过，邢毓静并未给出相关政策的时间表。个人境外投资包含了直接投资和金融投资。在直接投资方面，温州、天津、上海等城市都在争取个人境外直接投资的“第一单”。在金融投资方面，市场也对QDII2（合格境内个人投资者）的推出期望甚高。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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