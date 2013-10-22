人行政策可能略微收紧 仍倚重公开市场操作--货币政策委员

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京10月22日 - 中国央行货币政策委员会委员宋国青周二表示，中国央行的政策可能略微收紧一点，因通胀率在上升，但还是以公开市场操作等微调手段为主。
身为北京大学教授的宋国青接受路透电话采访时称，中国四季度国内生产总值（GDP）增速可能回落至7.5%，2013全年预计为7.6%。
“明年（经济）增长可能稍微低一点，到7.5%...经济趋稳，应该不再往上走，更可能是平着走。”他表示。
宋国青并称，中国四季度CPI同比涨幅可能为3.1%，不会进一步大涨。
中国上周公布的经济数据显示，三季度GDP增速一如预期反弹至7.8%；9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位；9月新增人民币贷款高于预期。
中国央行上周警示9月信贷增长过快后，于周四暂停公开市场14天逆回购。本周二七天期逆回购亦缺席，从而释出该操作工具阶段性退出的明确信号。（完）
(发稿 药超清； 撰写 张胜男；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。