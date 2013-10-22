人行政策可能略微收紧 仍倚重公开市场操作--货币政策委员

路透北京10月22日 - 中国央行货币政策委员会委员宋国青周二表示，中国央行的政策可能略微收紧一点，因通胀率在上升，但还是以公开市场操作等微调手段为主。

身为北京大学教授的宋国青接受路透电话采访时称，中国四季度国内生产总值（GDP）增速可能回落至7.5%，2013全年预计为7.6%。

“明年（经济）增长可能稍微低一点，到7.5%...经济趋稳，应该不再往上走，更可能是平着走。”他表示。

宋国青并称，中国四季度CPI同比涨幅可能为3.1%，不会进一步大涨。

中国上周公布的经济数据显示，三季度GDP增速一如预期反弹至7.8%；9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位；9月新增人民币贷款高于预期。

中国央行上周警示9月信贷增长过快后，于周四暂停公开市场14天逆回购。本周二七天期逆回购亦缺席，从而释出该操作工具阶段性退出的明确信号。（完）

(发稿 药超清； 撰写 张胜男；审校 黄凯)

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