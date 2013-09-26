人行称尝试建自担风险民营银行

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京9月26日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。
中国证券报周四报导引述他出席第十八届两岸金融学术研讨会时称，受错综复杂的国际环境、内部周期性因素和主动调整经济结构等因素影响，中国大陆经济增长较前一阶段有所减缓。
“政府积极推进改革开放，调整优化结构，积极培育新的消费热点，近期经济增速出现明确的企稳回升迹象，有信心、有条件、有能力继续保持经济的平稳较快发展。”他说。
潘功胜并指出，央行将扩大对外开放，通过推进资本项目可兑换，提升跨境投资和贸易的金融服务水平；进一步完善人民币汇率机制，发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，增强人民币汇率弹性，丰富外汇市场交易。
同时，简化跨境人民币结算手续，推动开展跨境个人人民币业务；完善金融监管机制，构建完善危机安全和风险促进框架，推进存款保险制度的建设；发展直接融资，优化社会融资结构。
近几年民间资本已不断进入银行业。银监会2012年年报显示，截至当年年底，在股份制商业银行和城市商业银行总股本中，民间资本占比分别为41%和54%。中国银监会主席尚福林在2013年上半年全国银行业监督管理工作会议上谈到，下半年要试办自担风险的民营金融机构。（完）
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。