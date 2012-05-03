人行意外逆回购推迟降准预期 或意在引导利率

* 资金面情况尚可,央行意外进行逆回购操作

* 中标利率低於回购,或给出利率引导信号

* 释放宽松信号,推後下调存准预期时点

* 本周净投放1,170亿元,近六周累计投放3,890亿元

路透北京5月3日电---资金面情况尚可,中国人民银行公开市场却意外进行逆回购操作.市场人士认为,此举在释放宽松信号、推後存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.

他们指出,当前资金利率并不能反映宽松资金面状况,价格虚高或因机构引导,部分拆入资金的机构并不认可;而央行愿意满足这类机构的需求,也在一定程度上反映了其态度.

"市场流动性非常好,做逆回购说明有银行有需求呗!"北京一国有大行资深交易员称,"他们不愿意在市场借,嫌市场利率高."

央行公告称,今日进行的650亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.53%,低於同期二级市场质押式回购加权利率逾30个基点(bp).

业内人士并透露,此次逆回购操作只针对部分中大型银行,且需求比较有限.

北京一大型银行交易员指出,央行以低於市场水平的利率进行逆回购操作,或意在和缓机构忧虑.常规来讲,五六月份资金利率都会比较高.

"如果资金紧了,我(央行)可以放,之後(利率)不要冲太高,"他说.

央行公开市场今日未进行正回购操作.公开市场一级交易商本周未申报任何需求.业内人士认为,除本周只有三个交易日因素外,近期到期资金规模较少亦可能在其考虑之内.

因五一假期,中国主要金融市场周一周二休市.本周公开市场到期资金共计520亿元,均为央票到期.

**下调存准率预期时点推後**

资金面尚宽松的情况下,逆回购操作意外进行,释放了宽松信号,推後着机构下调存准率的预期时点.

今日逆回购操作进行後,路透访问的七位中大型机构人士中,除一位仍坚信央行将於下周下调存准率外,其余六位均後延了对存准下调时点的判断.

其中,北京另一国有大行交易员表示,感觉央行对放松政策有所保留,其对近日下调存准率的预期有所减弱,故能够理解其他机构在资金面尚可时,参与逆回购操作增加备付的举动.

前述资深交易员则预期,六七月间存准率下调的可能性较五月或更大一些,但也仍需视外汇占款等变动情况而定.

逆回购操作月内是否会取代下调存准率尚难定论,但其被更频繁地使用已是主流预期.

不过,考虑到5月资金面仍面临财政税款上缴冲击,公开市场到期量亦有所缩减,降存准率的预期并未完全消退."趋势而言(存款准备金率)是需要降,但可能时点後延"北京一大型券商分析师即称.

第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,近八成受访机构认为,中国央行将在5月下调一次法定存款准备金率,远高於前期逾六成的占比.且有逾四成的机构还预期,未来三个月准备金率会共调降两次.

中国人民银行相关负责人此前表示,将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.另外,下一步将灵活调节银行体系流动性.综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.

根据目前操作结果计算,5-7月公开市场到期资金量分别为3,010亿元、990亿元和710亿元.8-9月到期资金则仅逾百亿元.今年以来,央行仅在春节期间,公开进行了总额逾3,500亿元的逆回购,向市场提供流动性.

本周公开市场净投放1,170亿元,连续六周累计投放达3,890亿元.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 520

正回购到期 --

逆回购 650

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净投放 1,170 (完)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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