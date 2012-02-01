人行应加大货币政策微调力度 并允许人民币贬值--国研中心

路透上海2月1日电---中国国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆周三表示,央行应该加大当前货币政策微调的速度和力度,不仅"保增长",而且还要"反通缩",并应及时停止人民币持续单向升值的策略,考虑让人民币适度贬值.

上海证券报刊登吴庆的文章指出,就今年经济形势看,由於中国经济增长对出口的依赖程度依然较大,世界主要经济体复苏的进程正在出现反复.

虽然大多数机构均预测2012年中国经济增速仍在8%以上,但预测值在未来两个季度里向下调整的可能性大於向上调整.并且,下半年CPI同比增长也有可能由正转负,这是典型的通货紧缩,经济将见证货币政策过度紧缩的不良後果.

另外,从短期来看,人民币升值之路已经接近尽头.从2011年下半年开始,人民币在海外不可交割远期市场(NDF)上的汇率低於人民银行制订的人民币现货汇率,显示人民币贬值预期已经出现.如果让市场决定人民币汇率，人民币的有效汇率在2012年贬值的可能性要大於升值.

未来人民币汇率走势变得复杂,将增大货币市场的不确定性,并可能进一步加剧跨国资金流动.

鉴於对经济形势不乐观的预测,央行今年应该加大当前货币政策微调的速度和力度,不仅"保增长",而且还要"反通缩".目前微调的速度和力度还不够,在过度紧缩的副作用显现出来之前就提前采取行动弥补,就是最好的"预调".

如果存款准备金率每次调整0.5个百分点的话,2012年一季度就可能需要调整3次-4次.

并且,央行还应该及时停止人民币持续单向升值的策略,允许汇率适度贬值.同时,利用贬值预期的办法就是让人民币汇率更加市场化.

目前来看,汇率市场化的渐进道路就是扩大人民币汇率浮动范围,减少对汇率的干预.长期来看,只要沿着市场化的道路前进,渐进、休克之间差别不大.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。