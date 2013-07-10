人行：简化跨境人民币业务流程

路透北京7月10日 - 中国人民银行周三称，为进一步提高跨境人民币结算效率，境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务，境内非金融机构亦可向境内银行申请办理人民币境外放款结算业务等。

刊登在央行网站上的“简化跨境人民币业务流程”通知指出，简化跨境人民币业务流程包括经常项下跨境人民币结算业务、银行卡人民币账户跨境清算业务、境内非金融机构人民币境外放款业务以及境内非金融机构境外发行人民币债券四个方面。

通知称，银行卡人民币账户内交易的跨行跨境清算业务，应由在境内设立的具有人民币业务资格的银行卡清算机构，通过境外人民币业务清算行或境内代理银行渠道办理。

而境内非金融机构可按规定向境内银行申请开立人民币专用存款账户，专门用于存放经人民银行同意从境外汇入的发债募集资金。

通知并强调，境内代理银行对境外参加银行的人民币账户融资期限延长至一年，账户融资比例不得超过该境内代理银行人民币各项存款上年末余额的3%。（完）

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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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