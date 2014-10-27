《路透精英汇》中国海外投资机制料为离岸人民币市场注入新的活力

2013年1月14日在香港拍到的图片。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港10月27日（记者 Michelle Chen） - 中国正在研究设计允许国内投资者以人民币直接投资海外的制度，此举可能给不景气的离岸人民币市场注入新的活力。

”央行正在研究设计人民币合格境内机构投资者（RQDII）和合格境内个人投资者（QDII2）制度，允许机构投资者以人民币直接投资海外市场，“中国人民银行货币政策二司副巡视员王丹表示。

8月底，最大离岸人民币中心香港的人民币存款为9,370亿元，为2月以来最低。

今年离岸人民币市场的扩张速度比市场人士预期的要慢很多，主要因为外国投资者有了新的渠道使用人民币在国内购买高收益资产，以及离岸人民币贴水。

香港获得的2,700亿元人民币合格境外投资者（RQFII）额度在不到三年的时间里用尽，凸显外国投资者对境内人民币资产的兴趣。

多年来，离岸人民币存款主要依赖跨境贸易结算，人民币对外直接投资（ODI）和中国公民海外旅行换汇也有一定贡献。

这样的模式在离岸人民币市场最初的几年很管用，那时离岸人民币较在岸人民币升水，吸引企业将人民币转到香港。

但过去几个月里离岸人民币转为贴水，允许中国投资者以人民币直接投资海外市场的举措无疑会为人民币流入离岸市场打开关键的新通道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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