人行希望近期可推出RQFII相关办法

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港12月14日电---中国央行货币政策二司司长李波周三表示,目前正在制定RQFII(人民币境外合格机构投资者)相关办法,希望近期可以推出.
上海证券报今日援引接近监管层的消息人士透露,RQFII很可能在月底前就会推出.包括RQFII政策具体细节,甚至首批获得RQFII额度的机构名单,都会出台.这将有利於增强在岸和离岸人民币资金循环.
李波在本地一场研讨会上指出,副总理李克强稍早提出的发展香港人民币市场相关举措,已落实大部分.央行也在三类可投资内地银行间债市的机构中批准更多机构,并扩大投资规模.
"发展人民币市场要遵循市场推动、循序渐进、风险可控、服务实体经济的原则."李波说.
稍早,商务部副部长王超在同一场研讨会上指出,希望香港在离岸人民币业扮演更活跃的角色.(完)
--采访 陈敏/王晋杰; 撰写 李珊珊; 审校 丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)