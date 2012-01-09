预计中国央行春节前仍至少下调存准率50个基点--花旗

路透北京1月9日电---花旗(C.N)在中国央行公布12月信贷数据後发布报告称,流动性在中国农历新年前趋紧张,仍然预计节前至少下调存款准备金率50个基点.

花旗周日报告表示,为应对节前流动性紧张,央行已决定暂停发行央票,并在必要时实施逆回购.但花旗认为这些举措不足以缓解流动性紧张问题.

花旗称,从以下因素看,下调存准率仍有必要.首先,根据季节性特征,1月税收收入增加而支出减少,可能导致实体经济资金减少约5,000亿元人民币,而节前对资金需求将增加.

其次,通过公开市场操作新注入的资金将比较有限,本月暂停央票发行和正回购将为市场带来1,260亿元的流动性,而逆回购的规模历史上很少超过1,000亿元.

另外,除非有大规模的外汇流入,否则在没有下调存准率的情况下,广义货币供应量(M2)增速可能降至12%下方.

对於12月信贷数据,花旗认为季节性财政大量支出,以及12月初的下调存款准备金率,是导致M2增速高於预期的主要原因.

中国人民银行周日公布数据显示,2011年12月新增人民币贷款6,405亿元,高於此前路透6,000亿元的调查中值;当月末M2同比增长13.6%,同样高於此前12.7%的路透调查中值,因当月财政存款大量投放,令市场流动性好转.

央行数据并显示,12月末人民币各项贷款余额54.79万亿元,同比增长15.8%,稍高於15.7%的路透调查中值.2011全年人民币贷款增加7.47万亿元.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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