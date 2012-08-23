中国央行本周净投放创七个月单周最高 冲淡短期降准预期

* 连续第九周逆回购,本周净投放创七个月来单周最高

* 临近月末巨量逆回购输血,冲淡短期降准预期

* 季末压力渐行渐近,资金面料维持紧平衡

* 考虑外汇占款等因素,年内降准仍有必要

作者 康熙泽

路透北京8月23日电---面对偏大的资金缺口,中国央行本周抛出大额逆回购操作以熨平短期市场资金波动,以致当周净投放规模创下七个月来单周最高.临近月末时点,逆回购连续第九周再现,且巨量"输血"进一步冲淡短期出台更多宽松政策的预期.

即将步入9月,资金面的季末压力渐行渐近.市场人士认为,如若不降准,逆回购操作将会滚动现身以接济市场,资金面料维持"紧平衡".

"需求很多,所以(逆回购)放得也很多.这个月降准应该是不会了,14天期(逆回购)已经跨月了."上海一银行交易员说.

安信证券固定收益分析师景晓达更为大胆的预计,"十八大以前估计(降准)概率比较小."他称,现在政策调整的思路已发生转变,监管层更希望"小步慢跑"的方式,即用逆回购来精准的调节资金价格.

分析央行迟迟未抛出降准"靴子"的原因,农业银行金融市场部研究主管李刚认为主要包括两点:第一,在前期宽松政策陆续出台後,需要经历一个观察期以看效果;第二,可能是顾忌到进一步宽松政策将对物价和房价产生的影响.

不过考虑外汇占款这一基础货币主要投放渠道减弱,受访分析人士认为,未来调降存款准备金率仍有必要.

李刚指出,预计今年新增贷款八万亿左右,现在的货币乘数大概是四多一点,那麽基础货币增长就为两万亿,假设月均外汇占款在500亿水平,这还是不悲观偏保守的预估,那麽一年是六千亿,存准已经降了两次了,注入流动性约八千亿,最终算下来还有六千亿的缺口,这样测算的话,理论上年内还需降准1-2次.

中国7月外汇占款出现年内第二次月度减少.而1-7月400多亿元的外汇占款月均数值仅为去年月均增数的约二成,显示其趋势性下降态势已较为明显.

中国大型投行--中金公司在本周发布的最新报告中称,中国货币政策还会继续朝放松方向调整,央行继续通过公开市场操作释放流动性,而降低存准率仍是大概率事件,并维持年内将有2-3次降准的基准预测.

针对近期中国是否有降准的可能,中国央行行长周小川周三表示,不排除任何一种货币政策工具的运用.为了遏制经济放缓,央行年初以来已经两度调降存准,最近一次在5月18日,将准备金率降至20%,但仍处在较高水平.

**资金面难脱紧平衡**

本周央行公开市场仍放开正/逆回购需求,但具体操作延续了此前只逆回购放水而未正回购抽水态势.当周共进行3,650亿元逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.

其中,周二进行了2,200亿元逆回购操作,期限包括七和14天,值得一提的是,七天期逆回购中标利率打破连续四周稳势小幅走升至3.4%,而14天持稳;周四共进行了1,450亿元逆回购,期限及中标利率均延续周二水平.

巨量"输血"料令短期资金面无虞,不过9月份面临的季末压力是否将再次把货币市场推向供求恶化的僵局?受访者认为,如若不降准,逆回购操作会滚动现身接济市场,资金面维持紧平衡.

"(下个月)如果不降准,我觉得逆回购肯定会持续的."上述上海的交易员称,不管央行运用什麽工具,肯定不会让市场出现持续的流动性紧绷,但也不会过松.

本周央行大额逆回购驰援,流动性虽现缓和,但资金成本仍维持高位,对於未来资金利率水平下探的可能,景晓达认为,"把资金成本拉下来唯一的力量在於央行,...央行是否拉低资金成本主要取决於经济能不能在这个位置上企稳,如果经济在四季度稳定了,央行没有任何道理把这个利率往下拉,市场也将修正它的预期."

中金公司在本周发布的中国利率策略周报中指出,市场利率的过快下降会导致人民币加速外逃,央行维持较高的利率水平,在一定程度上能减缓外汇占款减少的速度.

上周央行共进行了1,400亿元逆回购操作,当周净投放750亿元.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

逆回购 (周二) 2,200

(周四) 1,450

央票到期 30

正回购到期 300

逆回购到期 1,200

====================================

净投放 2,780 (完)

--审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。