（重发）分析：中国央行逆回购及SLF利率双升 确认货币政策中性转紧

图为人民币硬币和百元面值的纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

（重发以润饰标题）

作者 吴芳

路透上海2月3日 - 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。

分析人士认为，此次央行释放货币政策中性偏紧货币信号明显，虽然宏观经济企稳改善过程中基础尚不稳固，但央行防范金融风险决心毫不动摇，随着一季度末MPA监管新政落地，未来政策宽松幻想已然无存，短期流动性量价管控仍需仰仗逆回购和MLF等工具。

“本次利率上调是短期经济稳定、通胀回升背景下，央行对于金融同业大幅扩张和天量信贷做出的去杠杆举措，与2013年监管非标扩张类似，也确认货币政策已中性转紧。”海通证券宏观分析师姜超等点评称。

央行公开市场今日共进行500亿元人民币逆回购操作，单日净回笼700亿元。其中七天、14天和28天期三个品种中标利率依次为2.35%、2.50%、2.65%，均较上次上浮10个基点(bp)，并打破七天逆回购利率15个月以来的稳势。

另据两位消息人士稍早透露，中国央行自今日起上调常备借贷便利（SLF）利率，隔夜品种从2.75%上调35bp至3.10%，七天和一个月SLF利率各调高10个bp至3.35%和3.70%。

“继六个月和一年MLF利率提升后，逆回购利率全面提升，在地产价格泡沫、经济企稳、天量信贷和同业规模大幅扩张的背景下，此次利率上调反映央行通过紧货币抑制金融杠杆政策意图进一步强化，”民生证券固定收益分析团队称。

他们并认为，金融去杠杆仍在路上。一季度经济处于补库存周期，暂时无忧，但越往后不确定性越大，上半年尤其是一季度是央行金融去杠杆政策实施的最佳窗口，未来不排除去杠杆进一步加码。

光大证券固定收益团队认为，宏观经济决定了货币政策，前期良好的经济数据给央行创造了充分的政策空间，加上目前资产价格仍居高不下，人民币汇率乍暖还寒，也是影响央行货币政策的重要原因，因此本阶段全链条政策利率上行。

在此前祭出临时流动性便利（TLF）操作后，上周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日，2月4日(周六)则为换休工作日。

中国金融期货交易所国债期货周五早盘应声暴跌，10年期国债期货主力合约T1706一度大挫近1.4%。交易员并透露，早盘银行间债市现券收益率亦大幅上行，10年国开活跃券160213收益率最多一度升近10个基点（bp）至4.06%。

**货币政策中性转紧基调确认**

分析人士认为，短期宏观经济企稳虽为货币政策收紧提供一定空间，并明确中性偏紧基调，但新一轮加息周期是否完全开启，还有待观察后期经济基本面走势及央行政策的进一步变化，短期预计仍依赖逆回购和MLF平稳流动性。

受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济新年开局依然良好。但生产和新订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。

中金固定收益分析团队认为，如果梳理央行一系列行动，会对当下宏观审慎监管的态度一目了然：量的方面，从MPA考核广义信贷增速，并通过资本充足率这一关键指标严格控制广义信贷增速，到表外理财纳入广义信贷，再到关注居民房贷的绝对量以及新增量；价格方面则体现在近期公开市场操作利率、SLF、MLF利率的上调。

他们并表示，从全社会债务与风险、增长的角度，如何处理全社会信贷、信贷增速所对应的经济增长与潜在风险是关键，从货币当局的角度，量价结合开启宏观审慎监管的态度更为明确。

路透此前曾报导称，针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自今年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。

消息人士今日并透露，央行将对不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率在上述利率基础上加100个基点，隔夜、七天、一个月的利率分别为4.10%、4.35%和4.70%。

东兴证券固定收益分析师郑良海指出，正如中央经济工作会议强调的，降杠杆、抑制资产价格泡沫、防范金融风险是当前之急，连续上调MLF、SLF、逆回购利率，“也消灭一切对‘央妈’的幻想，和经济下行风险压力下、货币政策不会收紧的怀疑论者。”

对于未来政策变化，他认为，短期不排除央行进一步调升逆回购利率的可能性，但还需观察经济基本面走势；不过仍难言是新一轮加息周期的开始，因为贷款基准利率并未上调，短期可能还依赖逆回购和MLF等工具过渡。

央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。（完）