中国央行通报称吴江农商行2008年次级债发行违规

路透北京6月4日 - 中国人民银行周二公告称，江苏吴江农村商业银行2008年在未获央行批准情况下，于11月18日私募发行4亿元人民币次级债券，发行过程中没有组织承销团，且未经批准情况下吴江农商行在其业务综合系统中，擅自开展债券登记业务，并印制实物债券凭证由投资人自行保管。

央行金融市场司刊登在中国货币网的公告并指出，上述行为违反了《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券管理办法》等相关规定。

“吴江农商行出现上述违规行为，反映出其风险意识淡薄，内部控制和风险管理机制存在缺陷。请各银行间债券市场成员引以为戒，严格遵守银行间市场相关法规，规范开展业务。”央行在公告中表示。

中国银监会2008年在其网站刊登的公告显示，同意江苏吴江农村商业银行以私募方式发行以固定利率方式计息、期限为10年的4亿元人民币次级债券，并按照《商业银行资本充足率管理办法》等有关规定计入附属资本。

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根据商业银行次级债券发行管理办法规定，商业银行发行次级债券应分别向中国银行业监督管理委员会、中国人民银行提交申请并报送有关文件；未经中国人民银行批准，商业银行不得在全国银行间债券市场发行次级债券。

其中针对次级债发行申请及批准，上述管理办法称，银监会应当自受理商业银行发行次级债券申请之日起3个月内，对商业银行发行次级债券进行资格审查，并做出批准或不批准的书面决定，同时抄送央行。

央行自收到银监会做出的批准文件之日起5个工作日内决定是否受理申请；央行决定受理的，自受理申请之日起20日内做出批准或不批准的决定。(完)

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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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