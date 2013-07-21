周小川：要通过金融市场有效解决期限错配问题

路透上海7月21日 - 二十国（G20）财长和央行行长会议周末在莫斯科结束，中国央行行长周小川在讨论长期投融资问题时强调，要重视长期资金的供给问题，同时还要通过金融市场有效解决资金供给与需求期限错配问题。

他提出，要有效提高多边开发机构的借贷能力，并要理性看待、妥善处理长期投资与环境保护间的关系。

“很多国家需要提高储蓄率，为长期投资提供充足的长期资金来源。”他在会上称。

周小川针对资金供给与需求的期限错配问题指出，目前受金融监管等因素影响，金融市场上更多的是流动性、收益性、灵活性都较好的短期金融工具，从而吸引长期资金参与到短期融资中。因此，应采取措施通过发展债券市场等为投资者提供更多长期金融工具和合适的激励机制来鼓励其承担长期投资的风险，从而化解期限错配问题。

他建议，要有效提高多边开发机构的借贷能力。现有多边开发机构一部分受限于资本不足，在当前投票权安排下难以实现增资，一部分仍有债务融资的空间却未能充分利用，这些都限制了其借贷能力，有进一步改善的空间。

谈到长期投资与环境保护间的关系时，他提到，任何大规模的长期投资项目都难免会遇到环境影响问题，相关国际机构可作为独立的第三方对此进行理性评估与分析，促进各方对于基础设施建设和环境保护相互关系的理解。

此次G20会议于7月19－20日召开。会议认为，全球经济增长依然低迷，复苏基础尚不稳固，各主要经济体之间复苏进度不平衡，许多国家的失业率依然居高不下。近期国际金融市场波动性上升，金融形势仍不乐观。

会议强调，G20成员国应继续采取有力措施促进增长并创造就业，进一步推动全球经济再平衡和本国经济的内部平衡，同时继续实施结构改革，提高生产率和劳动参与率并扩大就业。

此外，发达国家必须确保财政可持续性，并按照有关承诺向G20圣彼得堡峰会提交可信的国别中期财政战略，使债务占GDP比重回落到可持续的水平，同时也要保持足够的财政灵活性，以便为经济增长和就业提供支持。各国应警惕长期实施量化宽松货币政策所带来的风险和负面影响，在调整货币政策时应认真权衡其利弊并加强沟通。会议重申G20将就IMF新的份额公式达成一致，并于2014年1月前完成第15次份额总检查。

会议并强调要推动解决税基侵蚀、利润转移以及避税问题，并推动税收情报自动交换。同时还同意进一步推进金融部门改革，提高大宗商品市场透明度，以避免大宗商品价格过度波动，并促进能源基础设施投资。（完）

(记者 毕晓雯；审校 张喜良)

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