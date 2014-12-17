中国考虑加大对中东欧地区投资力度

中国周二表示，将创建一只规模30亿美元(24亿欧元)的新基金，投资中东欧地区。中国寻求在该地区站稳脚跟，把这里当做通往欧盟的门户。中国认为，中东欧是获利潜力极大的市场，也是欧盟的桥头堡。该地区薪资水平相对较低，拥有高素质的劳动人口，且因属欧盟的外围而具有广阔的发展空间。路透