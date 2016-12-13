中央经济会议本周料将召开 积极财政和稳健货币政策基调料不改

路透北京12月13日 - 中国国际经济交流中心将于本周六（17日）召开2016-2017中国经济年会，根据其日程安排，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民和国家发展和改革委员会副主任宁吉喆的演讲题目都围绕解读中央经济工作会议精神。

路透由此推测，确定2017年中国经济工作总基调的中央经济工作会议或将在本周召开。根据上周五召开的中央政治局会议分析研究2017年经济工作的基调，坚持宏观政策要稳，预计2017年中国仍会保持积极财政政策和稳健货币政策总基调。

中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

会议提出，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策思路，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，加强预期引导，深化创新驱动，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。

中国2015年中央经济工作会议是在12月18-21日召开。会议提出2016年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，2016年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

根据国经中心公布的会议议程，杨伟民的演讲题目是解读中央经济工作会议精神，宁吉喆的演讲题目则是关于落实中央经济工作会议精神的初步考虑。

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。（完）