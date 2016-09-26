中国二季度末中央政府债务余额11.2万亿元 同比增12.9%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月26日 - 中国财政部周一公布数据显示，今年二季度末中央政府债务余额11.2万亿元人民币，较去年同期增加12.9%；同时还公布8月中央政府融资1,048亿元，8月中央政府收入5,155亿元，支出7,047亿元。
二季度末的中央政府债务余额环比增长5%左右，上季末为10.7万亿元。
去年8月财政部首次按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）要求发布的月度中央政府收支及融资数据和季度中央政府债务余额数据。此前中国央行和外管局均已按SDDS标准公布了金融数据和外汇储备数据。
国际货币基金组织制定了数据公布通用系统（GDDS）和数据公布特殊标准（SDDS）两套数据公布标准。二者总体框架基本一致，但在具体操作上，SDDS对数据覆盖范围、公布频率、公布时效、数据质量、公众可得性等方面要求更高。
采纳SDDS的国家需遵照标准的要求，公布实体经济、财政、金融、对外和社会人口等五个部门的数据。目前，已有73个经济体采纳SDDS。中国此前一直按GDDS对外公布宏观经济数据。
相较比较规范的中央政府债务余额，中国庞大的地方政府债务余额更受关注。
以下为根据财政部公布的中央政府债务余额季度数（十亿元）
债务余额
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2016年二季度 11,190.0
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一季度 10,653.2
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2015年四季度 10,659.9
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三季度 10,296.6
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二季度 9,907.2
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一季度 9,552.3
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2014年四季度 9,565.5
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三季度 9,237.2
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二季度 8,902.9
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一季度 8,635.4
======================================================（完）
欲参看月度中央政府收支及融资数据细节，请点选财政部官网(here)
(发稿 宿泱韫； 审校 林高丽)
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