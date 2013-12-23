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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 23日 星期一 13:45 BJT

中国社科院估计去年中央和地方政府总债务接近28万亿元

中国社科院周一发布报告称，2012年中国中央政府与地方政府加总债务预计接近28万亿元人民币，占当年GDP的53%。其中地方债务19.94万亿元，须引起高度关注。报告指出，全社会的杠杆率已经很高，去杠杆在所难免。图为百元面值的人民币。路透

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