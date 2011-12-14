中国经济明年要稳中求进--中央经济工作会议

(新增更多会议内容及相关背景)

* 明年突出把握好稳中求进的总基调

* 继续实施积极财政政策和稳健货币政策

* 综合运用货币政策工具,保持信贷合理增长

* 保持物价总水平基本稳定

路透北京12月14日电---中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,新华社周三报导引述中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.

对於明年经济工作的主要任务,会议指出,要严格财政收支管理,加强地方政府债务管理.货币政策要根据经济运行情况,适时适度进行预调微调,综合运用多种货币政策工具,保持货币信贷总量合理增长,优化信贷结构.

"稳增长,就是坚持扩大内需、稳定外需,努力克服国内外各种不稳定、不确定因素的影响,及时解决苗头性、倾向性问题,保持经济平稳运行."会议称,且继续采取综合措施,保持物价总水平基本稳定,防止价格走势出现反弹.

"(货币政策方面)不会出现急转,也不存在全面宽松的迹象."中国国际经济交流中心专家王军分析指出,"大家可能会略感失望.在通胀压力刚刚有所缓解,而经济增长并不悲观的背景下,大的政策调整空间也比较有限."

中国11月CPI增幅连续第四个月回落,笼罩经济逾一年之久的通胀阴霾终於渐行渐远,为政策调整提供空间.而工业和投资继续平稳回落,消费小幅回升,实体经济虽无"硬着陆"之虞,但亦需要政策进一步放松.

中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性;坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归.

中央经济工作会议於本周一开始召开,是中国最高级别的经济工作会议,确定明年的政策基调.

会议并指出,当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存,部分企业生产经营困难,节能减排形势严峻,经济金融等领域也存在一些不容忽视的潜在风险.

今年以来,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增多.展望明年,世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂,世界经济复苏的不稳定性不确定性上升.

**财政和信贷政策注重加强与产业政策协调**

对於明年的工作重点,会议并指出,财政政策和信贷政策都要注重加强与产业政策的协调和配合.继续加大对'三农'、保障性住房等领域投入,继续支持节能环保、战略性新兴产业、国家重大基础设施在建和续建项目、企业技术改造等.

保持外贸政策连续性和稳定性,保持出口平稳增长,积极扩大进口,促进贸易平衡.引导外资到中西部地区投资,扩大服务开放,扩大境外投资合作,积极防范境外投资风险.反对各种形式的保护主义.

此外,明年工作重点还包括,推进营业税改征增值税和房产税改革试点,合理调整消费税范围和税率结构,全面改革资源税制度,研究推进环境保护税改革.

深化利率市场化改革和汇率形成机制改革,保持人民币汇率基本稳定.深化农村信用社改革,积极培育面向小型微型企业和"三农"(农村、农业、农民)的金融机构.完善多层次资本市场,完善原油成品油价格形成机制,逐步理顺煤电价格关系.

对於房地产调控,会议强调,要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.(完)

--发稿 康熙泽/沈燕; 审校 丁淑琴

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