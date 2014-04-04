香港《经济日报》：中央微刺激 稳经济非谷增速

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（4月4日社评）
国务院常务会议前晚公布推一篮子稳经济措施，内地股市昨闻讯高开，惟其后下滑低收，此因中央并未如外界期望般出重手放水谷经济，只是推增加铁路投资、加快棚户区改造、扩大小微企业减税范围等微刺激措施。惟市场并未心息，昨纷言微刺激不足提振经济，增速恐跌穿7%，中央还将出重招放水，如调低存款准备金率等。
外界是否真的如此看淡经济呢？未必，惟冀唱淡经济迫中央放水，让金融市场有更多炒作空间的意图，却相当明显。但此算盘打响的机会不高，此可见于＂微刺激＂反映的中央思路。
其一，中央要保的是就业，并非经济增速。近期经济并未如外界所想般差，更重要是总理李克强的区间论，重点是保充分就业。
其二，重财税而轻货币工具。微刺激核心之一便是扩大小微企业减税范围，因小微企最能吸纳大量劳动力，有助稳住就业。
其三，更倚重市场手段。微刺激包括由国家开发银行成立专门机构，发行专项债券用于棚改与城市基础设施的工程，此显然要借用市场资金而非中央印钞为项目融资，减少对市场的直接干预。
其实，从人行连续7周净回笼收水，已反映中央对经济忧心不大，且要续行实际稳中偏紧的货币政策。故市场虽图以唱淡经济来迫中央大放水，但除非经济出现意料不到的大减速，否则中央只会续以微刺激措施为经济短期保暖，而以推进改革如容许民企进场打破垄断行业，以发挥市场的决定性作用，为经济中长期添引擎，此是外界包括投资者需要掌握的中央思路。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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