香港《经济日报》：中央微刺激 稳经济非谷增速

（4月4日社评）

国务院常务会议前晚公布推一篮子稳经济措施，内地股市昨闻讯高开，惟其后下滑低收，此因中央并未如外界期望般出重手放水谷经济，只是推增加铁路投资、加快棚户区改造、扩大小微企业减税范围等微刺激措施。惟市场并未心息，昨纷言微刺激不足提振经济，增速恐跌穿7%，中央还将出重招放水，如调低存款准备金率等。

外界是否真的如此看淡经济呢？未必，惟冀唱淡经济迫中央放水，让金融市场有更多炒作空间的意图，却相当明显。但此算盘打响的机会不高，此可见于＂微刺激＂反映的中央思路。

其一，中央要保的是就业，并非经济增速。近期经济并未如外界所想般差，更重要是总理李克强的区间论，重点是保充分就业。

其二，重财税而轻货币工具。微刺激核心之一便是扩大小微企业减税范围，因小微企最能吸纳大量劳动力，有助稳住就业。

其三，更倚重市场手段。微刺激包括由国家开发银行成立专门机构，发行专项债券用于棚改与城市基础设施的工程，此显然要借用市场资金而非中央印钞为项目融资，减少对市场的直接干预。

其实，从人行连续7周净回笼收水，已反映中央对经济忧心不大，且要续行实际稳中偏紧的货币政策。故市场虽图以唱淡经济来迫中央大放水，但除非经济出现意料不到的大减速，否则中央只会续以微刺激措施为经济短期保暖，而以推进改革如容许民企进场打破垄断行业，以发挥市场的决定性作用，为经济中长期添引擎，此是外界包括投资者需要掌握的中央思路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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