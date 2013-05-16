中国中央财政下拔580亿元补助公租房建设

路透北京5月16日 - 中国在坚持楼市调控不放松的同时正加大保障房建设。财政部周四称，近日中央财政下拨2013年中央补助公共租赁住房保障专项资金580亿元人民币，用于补助政府组织实施的公共租赁住房项目建设。

中央财政近日还下拨2013年中央补助廉租住房保障专项资金80亿元，支持相关地区完成2013年廉租住房保障任务。资金仍向中部地区倾斜，43.3亿元规模占总量的54.2%。