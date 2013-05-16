中国中央财政下拔580亿元补助公租房建设

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京5月16日 - 中国在坚持楼市调控不放松的同时正加大保障房建设。财政部周四称，近日中央财政下拨2013年中央补助公共租赁住房保障专项资金580亿元人民币，用于补助政府组织实施的公共租赁住房项目建设。
财政部网站新闻稿介绍分配情况显示，其中东部地区75.1亿元，占12.9%；中部地区263.1亿元，占45.4%；西部地区241.8亿元，占41.7%。资金用途包括投资补助、贷款贴息以及政府投资项目的资本金等开支。
中央财政近日还下拨2013年中央补助廉租住房保障专项资金80亿元，支持相关地区完成2013年廉租住房保障任务。资金仍向中部地区倾斜，43.3亿元规模占总量的54.2%。
中国国家统计局此前公布，中国1-4月房地产开发投资同比增21.1%，略高于1-3月的增速20.2%。(完)
参看详情，请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/)
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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