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中国财经 | 2013年 5月 16日 星期四 18:28 BJT

中国中央财政下拔580亿元补助公租房建设

路透北京5月16日 - 中国在坚持楼市调控不放松的同时正加大保障房建设。财政部周四称，近日中央财政下拨2013年中央补助公共租赁住房保障专项资金580亿元人民币，用于补助政府组织实施的公共租赁住房项目建设。

财政部网站新闻稿介绍分配情况显示，其中东部地区75.1亿元，占12.9%；中部地区263.1亿元，占45.4%；西部地区241.8亿元，占41.7%。资金用途包括投资补助、贷款贴息以及政府投资项目的资本金等开支。

中央财政近日还下拨2013年中央补助廉租住房保障专项资金80亿元，支持相关地区完成2013年廉租住房保障任务。资金仍向中部地区倾斜，43.3亿元规模占总量的54.2%。

中国国家统计局此前公布，中国1-4月房地产开发投资同比增21.1%，略高于1-3月的增速20.2%。(完)

参看详情，请点选财政部网站(www.mof.gov.cn/)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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