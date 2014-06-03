香港《星岛日报》：内房调整需时中央不急救市

6月3日社评 - 内地楼市步入向下调整的周期，掀起房地产企业「爆煲潮」连锁效应之忧，一些投资者担心会冲击金融市场、地方财政和经济增长，因而渴望中央放宽银根「救市」。不过，除非中央认为危机大至出现难以承受的风险，否则短期内全面降低存款准备金率，向市场「放水」的机会不大。

中国指数研究院最新报告显示，上月内地100个城市新建住宅平均售价按月下跌了0.32%。这个跌幅看似不大，却是指数连涨23个月后首次下跌，而且中央已经有一年多没有出手打击楼市，这次下调不是「政策市」，有分析员因此预计，这轮调整周期会较长，幅度会较深。

发展商要劈价售楼，最大原因是楼价不止高至脱离很多人的负担能力，还有是过去地方政府透过高价卖地，来应付开支及提升当地生产总值，导致现在有不少地方住宅供应过剩，多处出现「鬼城」，尤其二、三綫城市的郊区为然。

投资者渴望中央「打救」，总理李克强日前提及货币政策会适时适度预调微调，有人因而产生人民银行降低存款准备金率的憧憬。

不过，李克强所指经济有下行压力，是要视乎整体经济，并非独指楼市，尤其是目前楼价跌幅轻微，按年还上升逾7%，如果楼价跌少少就望中央降准救市，不但无法纠正银行滥贷，而且刺激市场预期，楼市泡沫将吹得更大，将来爆破的代价更重。

住房和城乡建设部近日完成调研，有报导指将建议对楼市既不打压也不刺激，尊重市场规律对市场的调整作用。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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