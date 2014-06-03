香港《星岛日报》：内房调整需时中央不急救市

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
6月3日社评 - 内地楼市步入向下调整的周期，掀起房地产企业「爆煲潮」连锁效应之忧，一些投资者担心会冲击金融市场、地方财政和经济增长，因而渴望中央放宽银根「救市」。不过，除非中央认为危机大至出现难以承受的风险，否则短期内全面降低存款准备金率，向市场「放水」的机会不大。
中国指数研究院最新报告显示，上月内地100个城市新建住宅平均售价按月下跌了0.32%。这个跌幅看似不大，却是指数连涨23个月后首次下跌，而且中央已经有一年多没有出手打击楼市，这次下调不是「政策市」，有分析员因此预计，这轮调整周期会较长，幅度会较深。
发展商要劈价售楼，最大原因是楼价不止高至脱离很多人的负担能力，还有是过去地方政府透过高价卖地，来应付开支及提升当地生产总值，导致现在有不少地方住宅供应过剩，多处出现「鬼城」，尤其二、三綫城市的郊区为然。
投资者渴望中央「打救」，总理李克强日前提及货币政策会适时适度预调微调，有人因而产生人民银行降低存款准备金率的憧憬。
不过，李克强所指经济有下行压力，是要视乎整体经济，并非独指楼市，尤其是目前楼价跌幅轻微，按年还上升逾7%，如果楼价跌少少就望中央降准救市，不但无法纠正银行滥贷，而且刺激市场预期，楼市泡沫将吹得更大，将来爆破的代价更重。
住房和城乡建设部近日完成调研，有报导指将建议对楼市既不打压也不刺激，尊重市场规律对市场的调整作用。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。